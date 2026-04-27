Движение на Арбатско-Покровской линии столичного метро восстановлено

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение поездов на Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена восстановлено. Соответствующую информацию распространила пресс-служба столичного Дептранса.

В настоящее время поезда курсируют по графику.

Утром 27 апреля интервалы движения на синей ветке метро были увеличены. Кроме того, составы не курсировали между станциями "Партизанская" и "Щелковская". Причиной стало падение дерева на пути.

До этого на Сокольнической линии пассажир отвлекся на экран телефона и упал на пути прямо перед прибывающим поездом. Инцидент произошел на станции "Красносельская".

Трагедии удалось избежать благодаря быстрой реакции машиниста. Упавшего мужчину вытащили на платформу, а затем доставили в отдел полиции, где составили в отношении него административный протокол о нарушении требований транспортной безопасности. Суд оштрафовал его на 20 тысяч рублей.