Дептранс опроверг информацию о сходе состава с рельсов на Сокольнической линии метро

Сообщения о сходе состава с рельсов на Сокольнической линии метро не соответствуют действительности, сообщил столичный Дептранс.

"Ряд каналов размещает недостоверную информацию о том, что произошел сход состава с рельсов. Это на 100% фейк, настоящая причина – в технической неисправности колесной фары третьего вагона", – уточнили в департаменте.

Никто из пассажиров не пострадал. Работники метрополитена помогли людям покинуть остановленный поезд и пройти на станцию. В настоящее время сотрудники метро принимают все необходимые меры для восстановления движения.

Инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП) оповещают, что для пассажиров организованы компенсационные маршруты наземного транспорта: от станции "Черкизовская" до "Комсомольской" курсируют бесплатные автобусы "КМ". Другие линии метро и маршруты Московских трамвайных диаметров работают в штатном режиме.

Об отсутствии движения между станциями "Парк Культуры" и "Бульвар Рокоссовского" красной ветки столичного метро стало известно 21 апреля. Сообщалось, что это связано с проверкой одного из составов.

Позднее причиной остановки была названа техническая неисправность одного из поездов. Состав отправили на сервисное обслуживание в компанию-производителя.