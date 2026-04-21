Причиной остановки участка Сокольнической линии метро стала техническая неисправность одного из поездов, сообщил столичный Дептранс в своем телеграм-канале.

Данный состав был отправлен на сервисное обслуживание компании производителя, уточнили в ведомстве, подчеркнув, что безопасность пассажиров не была под угрозой. Сотрудники подземки оперативно организовали их выход из остановившегося вагона и переход на станцию.

В настоящее время на месте происшествия работают специалисты метрополитена, которые предпринимают все необходимые шаги для скорейшего возобновления движения.

До окончания работ горожан призвали по возможности воспользоваться альтернативными видами транспорта, например другими ветрами, бесплатными автобусами КМ или маршрутами Московских трамвайных диаметров.

В свою очередь, пресс-служба столичной полиции добавила, что помощь пассажирам оказали и сотрудники УВД на Московском метрополитене. В результате инцидента обошлось без пострадавших. Сейчас правоохранители продолжают оказывать поддержку на месте ЧП.

Об отсутствии движения между станциями красной линии метро стало известно 21 апреля. Пассажиров призывали пользоваться другими линиями метрополитена.