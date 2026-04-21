Поезда не ходят между станциями метро "Парк культуры" и "Бульвар Рокоссовского"

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Движения временно нет между станциями "Парк Культуры" и "Бульвар Рокоссовского" Сокольнической линии метро. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Уточняется, что это связано с проверкой одного из составов. Для проезда пассажиров призвали пользоваться другими линиями столичного метрополитена.

Ранее москвичам напомнили, что 21 апреля в центре, на западе и юго-западе Москвы ожидаются локальные перекрытия движения. В связи с этим автолюбителям рекомендовали тщательно планировать маршрут и заложить больше времени на дорогу.

Между тем в столице завершается строительство станции "Бульвар Генерала Карбышева" на Рублево-Архангельской линии метро. Это станция мелкого заложения, с двумя вестибюлями и шестью лифтами для маломобильных пассажиров. Строители уже выполнили основные конструкции, сейчас идут обратная засыпка котлована, архитектурно-отделочные работы и монтаж инженерных систем.

