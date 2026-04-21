Москвичам напомнили о локальных перекрытиях в первой половине дня

Локальные перекрытия в центре, на западе и юго-западе Москвы прогнозируются в первой половине вторника, 21 апреля. Об этом предупредила пресс-служба Дептранса.

Согласно данным Центра организации дорожного движения (ЦОДД), в настоящее время загруженность столичных дорог оценивается в 4 балла. В связи с этим автолюбителям рекомендуют тщательно спланировать маршрут и заложить больше времени на дорогу. При возможности следует использовать метро для передвижения по городу.

Сейчас интенсивное движение фиксируется на Ярославском и Ленинградском шоссе, а также на проспекте Мира в направлении центра.

Тем временем участок улицы Михневской продолжает оставаться недоступным для водителей в связи с проведением работ по строительству объектов метрополитена. Ограничения будут актуальны до 16 апреля 2027 года.

В свою очередь, до 29 декабря 2026-го нельзя будет проехать по участкам Берегового и Новофилевского проездов. Там запреты распространились на одну полосу из-за возведения инженерных систем.