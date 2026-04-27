27 апреля, 09:20

Общество

В Москве более 80% заявлений в загсы подаются через онлайн-сервисы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В 2026 году свыше 80% заявлений на регистрацию брака в Москве были поданы через онлайн-сервисы. Об этом сообщила председатель комитета государственных услуг столицы Елена Шинкарук.

По ее словам, с момента запуска платформы "Наша свадьба" москвичи воспользовались ей более 1,6 миллиона раз.

"Чтобы романтичное настроение не разбивалось о бытовые сложности, сервис помогает подобрать площадки для торжества", – отметила она.

Сервис "Наша свадьба" объединяет на одной платформе более 60 площадок для регистрации брака – от классических дворцов бракосочетания до музеев, станций метро, стадионов и смотровых площадок. У каждой локации есть описание, контакты и информация об особенностях проведения церемонии.

Начальник управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева подчеркнула, что высокий интерес к платформе подтверждает востребованность современного формата выбора площадки. По ее словам, для пользователей особенно важно иметь возможность быстро принять решение и оформить все дистанционно.

В сервисе действует система фильтров, позволяющая выбрать дату, округ, ближайшую станцию метро, тип площадки, стиль интерьера, а также дополнительные параметры, в том числе наличие парковки, панорамного вида, регистрацию на открытом воздухе или в ночное время.

Как сообщили в департаменте информационных технологий Москвы, только за первый квартал 2026 года число обращений к сервису составило 262 тысячи, что на 12% больше показателя за аналогичный период прошлого года.

После выбора площадки пользователи могут сразу перейти к подаче электронного заявления в ЗАГС через портал mos.ru.

Ранее церемония бракосочетания впервые состоялась в Музее шахмат на Гоголевском бульваре в Москве. 17 апреля там были созданы 4 семьи. Молодоженов поздравил исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачев.

