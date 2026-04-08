Около 100 пар ежедневно заключали брак в центрах госуслуг "Мои документы" в 2025 году

Порядка 100 пар каждый день регистрировали брак в центрах госуслуг "Мои документы" в прошлом году. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Как рассказала первый заместитель директора столичных центров госуслуг Татьяна Порецкова, после ремонта в офисах делают специальные комнаты для заключения брака с фотозоной для молодоженов.

Зарегистрировать отношения в неторжественной обстановке в офисах "Мои документы" могут все россияне от 18 лет. Заявления принимаются на портале "Госуслуги" и лично в центрах. Перед посещением можно предварительно записаться через чат-бот "Мои документы" Москвы" в мессенджере MAX.

Для заключения брака потребуется взять паспорта, а если это повторный брак, важно не забыть документ о прекращении предыдущего. Регистрация проводится по истечении месяца и не позднее 12 месяцев с момента подачи заявления.

Также брак могут зарегистрировать непосредственно в день подачи или любую дату месяца, если есть особые обстоятельства. Например, беременность и рождение ребенка.

В центрах госуслуг можно подать заявление и на торжественную регистрацию в ЗАГСах Москвы или на других площадках. В этом случае при подаче заявления надо сразу иметь с собой документы.

Тем временем порядка 1,7 тысячи пар в Москве собираются пожениться 19 апреля, в праздник Красная горка. В этот день во Дворце бракосочетания № 1 молодоженов поздравят российские актеры.

Также 16 апреля можно провести церемонию бракосочетания на Тверском бульваре при участии своего питомца, а 17 апреля парам предлагается пожениться в Центральном доме шахматиста на Гоголевском бульваре.

