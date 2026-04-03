03 апреля, 12:15

Общество

В Москве к празднику Красная горка планируют пожениться 1,7 тысячи пар

Фото: пресс-служба управления ЗАГС Москвы

К празднику Красная горка, 19 апреля, с которого в Москве традиционно начинается свадебный сезон, планируют пожениться около 1,7 тысячи пар, рассказала заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"В честь праздника столичные загсы открыли прием заявок на тематическую регистрацию брака, которая впервые пройдет в Музее шахмат, расположенном в красивой старинной усадьбе XIX века", – подчеркнула она.

Тематическую свадьбу в Центральном доме шахматиста на Гоголевском бульваре молодожены смогут сыграть 17 апреля. Для этого на электронную почту управления ЗАГС Москвы zags-pressa@mos.ru необходимо направить заявку с рассказом об истории любви, предложения или жизни пары, которая связана с шахматной тематикой. Кроме того, нужно приложить совместную фотографию и контактный телефон. Несколько самых трогательных историй выберет оргкомитет.

Помимо этого, 16 апреля на Тверском бульваре можно будет зарегистрировать брак при участии своего питомца. Животное может не только стать главным гостем церемонии, но и вынести обручальные кольца. Заявку с историей знакомства, связанную с собаками, можно отправить на почту zags@mos.ru или обратиться во дворец бракосочетания.

19 апреля молодоженов с созданием семьи поздравят российские актеры, они станут соведущими торжественных церемоний и вручат первый семейный документ во Дворце бракосочетания № 1.

Всего в Москве доступны более 60 мест для проведения торжественных мероприятий, среди них – дворцы бракосочетания, музеи, станция метро, усадьбы и рестораны. Подобрать площадку можно с помощью сервиса "Наша свадьба".

Ранее начальник управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева рассказала, что в Москве ЗАГСы открыли прием заявлений на проведение церемонии бракосочетания в День России. По ее словам, выбор даты является важным шагом во время подготовки к регистрации брака. Некоторые люди предпочитают создать новую семью в день, когда отмечается важный государственный праздник, в том числе День России.

обществогород

