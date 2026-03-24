Форма поиска по сайту

Новости

24 марта, 14:26

Общество

Май вошел в число самых популярных месяцев для регистрации брака в Москве

Фото: 123RF.com/vikstrel

Май вошел в число самых популярных месяцев для регистрации брака в Москве. Об этом Агентству "Москва" рассказала пресс-служба столичного управления ЗАГС.

В этом месяце хотят сыграть свадьбу свыше 3 тысяч пар. Самой популярной датой для регистрации брака является 26 мая. Ее выбрали около 330 пар.

При этом в мае 2025-го поженились свыше 7 тысяч пар, что на 43% больше, чем годом ранее. Кроме того, этот показатель оказался рекордным для этого месяца за последнее десятилетие.

"Такое количество браков было связано с тем, что именно в мае было наибольшее количество дат с сочетанием пятерок, то есть красивых дат, которые традиционно популярны среди столичных молодоженов", – объяснили в столичном управлении ЗАГС.

Ранее ЗАГСы в Москве продлили время работы и увеличили число доступных слотов для регистрации браков на самые востребованные даты 2026 года. Заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова отметила, что "красивые" даты традиционно пользуются большим спросом у молодоженов.

Лидером по количеству поданных заявлений в 2026 году стало 26 июня – на этот день уже запланировано более 1,6 тысячи регистраций. Кроме того, более 3 тысяч пар выбрали для бракосочетания 6, 20 июня и 8 августа.

В Москве открылся прием заявок на празднование кружевной свадьбы

Читайте также


обществогород

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика