17 апреля, 11:53

Общество

Столичные ЗАГСы получили 40 тысяч заявлений на свадебный сезон 2026 года

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В ЗАГСы Москвы уже поступило около 40 тысяч заявлений на регистрацию брака в период с мая по сентябрь 2026 года. Об этом рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она напомнила, что свадебный сезон обычно стартует с праздника Красная горка, который в этом году пройдет в воскресенье, 19 апреля. Уже с 16-го числа пары женятся на необычных городских площадках. Например, торжественные церемонии впервые пройдут в Музее шахмат.

"Самым популярным месяцем стал июнь – его выбрали более 12 тысяч пар благодаря большому количеству красивых дат. Самая востребованная дата – 26 июня, в этот день будет создано около 1,8 тысячи семей", – сказала заммэра.

Также 1,7 тысячи пар собираются пожениться 6 июня, а 1,2 тысячи – 8 августа. Кроме того, среди востребованных дат – 5 и 20 июня. Всего в июле пройдет более 8,5 тысячи свадеб, а в августе – 8,7 тысячи.

По словам Раковой, 16 апреля прошла церемония, на которую пара взяла своего питомца. В пятницу и субботу, 17–18 апреля, более 30 пар поженятся в не менее интересной обстановке – площадкой станет усадьба Воронцово.

Также на 18-е число запланированы свадьбы с Мосгордуме. В воскресенье, 19 апреля, на церемонии во Дворце бракосочетания № 1 будут присутствовать известные актеры.

Всего парам в Москве доступно более 60 площадок. Это не только дворцы бракосочетания, но и усадьбы, рестораны, а также станция метро "Маяковская". Подобрать локацию можно с помощью сервиса "Наша свадьба" на портале mos.ru.

Ранее стало известно, что около 100 пар ежедневно регистрировали брак в центрах госуслуг "Мои документы" в 2025 году. Там есть специальные для этого комнаты с фотозоной. Заявления принимаются как лично в офисах, так и через портал "Госуслуги".

