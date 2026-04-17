Новости

17 апреля, 15:44

Культура

Кинопарк "Москино" запускает новые экскурсии по местам съемок известных фильмов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Новые экскурсии запустят на площадках кинопарка "Москино" с 18 апреля. На маршрутах гости смогут увидеть места, где снимали проекты "Письмо Деду Морозу", "Папины дочки. Мама вернулась", "Постучись в мою дверь в Москве – 2" и другие, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Пешеходная экскурсия "По следам кино" пройдет 18 и 19 апреля в 14:00 и 16:00. Ее маршрут протянется по открытым центральным натурным площадкам "Москино". Посетителям расскажут, как снимаются романтические комедии и исторические детективы.

Во время экскурсии перед гостями предстанет самый большой натурный хромакей в Европе. Он помог снять фильмы и сериалы "Дорогой Вилли", "Пингвины моей мамы – 2", "Письмо Деду Морозу" и "Художник-2". В маршрут также войдут декорации русской деревни и довоенной Москвы, где создали проекты "Враг у ворот", "Значит, нам туда дорога", "Победа", "Одна дома. Великолепная пятерка", "Смерш-3", "Смерш-4" и "По законам военного времени. Сталинград".

Кроме того, посетителей приглашают на площадку "Соборная площадь", которая была возведена специально для сериала "Государь". Декорация пригодилась и для проекта "Казачок-2".

Более длинный, 5-километровый маршрут предлагает увидеть площадки "Витебский вокзал", "Аэропорт", "Москва времен конструктивизма", "Дальневосточный город", "Древнерусский город", "Разрушенный заброшенный замок", "Русский средневековый город" и "Провинциальные города Европы".

На "Витебском вокзале" сняли "Разящий луч", "Простоквашино", "Плаксу-2", "Смерш-3", "Смерш-4", "Баба-яга спасает Новый год", "Границу миров" и "Казанову-2", а павильон "Аэропорт" послужил декорацией для проектов "Папины дочки. Мама вернулась", "Постучись в мою дверь в Москве – 2", "Два капитана", "Телохранители-2", "Гудбай" и других.

Площадка "Дальневосточный город" понадобилась для исторического сериала "Арсеньев". В рамках экскурсии перед участниками предстанут магазины с вывесками начала ХХ века, центральные улицы, квартал Миллионка и китайские арки.

Кроме того, в "Москино" можно увидеть город Древней Руси X века, в котором правила княгиня Ольга. Он доступен на площадке "Древнерусский город". Там создали бревенчатые срубы с крышами в виде настилов из сена, избушки и землянки.

На площадке "Русский средневековый город" установлен замок Анны, дочери Ярослава Мудрого и королевы Франции. Гости смогут побывать и в "Провинциальных городах Европы", где создавали киноленту "Буратино". Здесь сделали двухэтажные дома с черепичными крышами, узкие улицы, католический костел, школу и театр.

Ранее специалисты "Виртуальной студии Горького 55.8" продемонстрировали возможности применения искусственного интеллекта в кинопроизводстве. С помощью нейросетей они заменили бетонный пол в съемочном павильоне на сгенерированную картинку. В ходе эксперимента актер находился в павильоне с LED-экранами, на которых выводилось изображение джунглей, созданных в движке Unreal Engine.

Фестиваль "Солома" пройдет в кинопарке "Москино" 27 и 28 июня

