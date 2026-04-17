17 апреля, 16:07

Политика

Король Швеции Карл XVI Густав посетил Украину

Фото: РИА Новости/Игорь Наймушин

Король Швеции Карл XVI Густав прибыл с визитом на Украину, где встретился с президентом страны Владимиром Зеленским. Об этом сообщается в телеграм-канале главы Украины.

Встреча состоялась во Львове. При этом сроки визита и повестка не уточняются. Данный визит стал для монарха первым посещением Украины за последние 14 лет.

Ранее Зеленский заявил, что встреча с Владимиром Путиным может состояться в США или на Ближнем Востоке. Украинский президент указал на продолжение переговоров о мирном урегулировании при участии Штатов. Зеленский объяснил, что Вашингтон сконцентрирован на Ближнем Востоке, поэтому переговоры в трехстороннем формате были отложены, но будут возобновлены.

Американский лидер Дональд Трамп на этом фоне заявлял, что Владимир Путин готов к заключению соглашения об урегулировании кризиса, но все зависит от действий главы Украины.

В это же время Зеленский жаловался на то, что власти США не усиливают давление на Москву, как того хочет Киев. Он также отметил, что не видит желания завершить украинский конфликт со стороны России.

