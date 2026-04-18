ТАСС: на востоке Ирана возобновлены полеты гражданской авиации

Авиационные власти Ирана впервые с 28 февраля частично возобновили полеты гражданской авиации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в авиадиспетчерских службах Ближнего Востока.

Разрешение коснулось воздушного пространства восточной части страны, уточнил собеседник агентства, добавив, что западная все еще остается закрытой.

При этом для полетов установлены определенные условия. В частности, самолет должен быть идентифицирован за пять минут до входа в иранское воздушное пространство, а также связаться с диспетчерами соседней страны за пять минут до выхода из него.

"Действует такой порядок до утра субботы, 25 апреля", – пояснил инсайдер.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился в феврале, когда Израиль и США нанесли удары по Ирану. В ответ на это республика атаковала еврейское государство и американские военные базы в регионе. Также она закрыла Ормузский пролив для судов.

Вслед за этим ливанское шиитское движение "Хезболла" обстреляло израильскую территорию, что вызвало ответные действия со стороны Израиля. Однако 16 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Ливан согласились на 10-дневное прекращение огня.

После этого глава МИД Ирана Аббас Аракчи объявил об открытии Ормузского пролива на фоне перемирия в Ливане. Однако американский лидер, комментируя это, указал, что морская блокада против Ирана будет действовать до полной реализации мирной сделки.