Экс-замгубернатора Кубани Минькова признала вину по делу о мошенничестве

Фото: телеграм-канал "Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края"

Экс-замгубернатора Краснодарского края Анна Минькова признала свою вину по делу о мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. Об этом сообщает ТАСС из зала суда.

Она дала явку с повинной и раскаялась в содеянном. Как рассказал адвокат Миньковой, экс-чиновница также добровольно компенсировала ущерб в размере 5,4 миллиона рублей за квартиру по уголовному делу.

Минькова была задержана по подозрению в мошенничестве 27 января. Известно, что в октябре прошлого года она покинула пост вице-губернатора, на котором в течение почти 10 лет курировала социальную сферу региона, и стала гендиректором медиагруппы "Кубань 24". Позднее суд отправил ее под домашний арест.

Генпрокуратура РФ подала иск об обращении в доход государства имущества экс-чиновницы на сумму свыше 330 миллионов рублей. Это в том числе 5 земельных участков, 4 квартиры, 3 жилых дома и 6 автомобилей. Все активы Минькова оформляла на своих родственников.

