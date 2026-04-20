20 апреля, 18:29

Транспорт

Локальные перекрытия возможны в нескольких частях Москвы 21 апреля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин​

Локальные перекрытия движения транспорта возможны в первой половине дня во вторник, 21 апреля, в разных частях Москвы, передал Дептранс столицы.

По данным департамента, временные ограничения на проезд могут коснуться юго-запада, запада и центра города. Поэтому граждан призвали пересесть на метро и по возможности перенести поездки в районы перекрытий на другой день.

Кроме того, горожанам и гостям Москвы посоветовали заранее планировать свой маршрут, использовать навигатор и закладывать дополнительное время для поездки.

Ранее сообщалось, что ограничения на движение транспорта действуют до 16 апреля 2027 года на участке улицы Михневской. Это связано с проведением работ по строительству объектов метрополитена. Также временно запрещена парковка на участке улицы Михневской от дома 15 до дома 17.

Кроме того, с 20 апреля по 29 декабря окажутся частично закрыты участки Берегового и Новофилевского проездов – водители не смогут проехать по одной полосе. Меры связаны с работами по строительству инженерных систем.

транспортперекрытиягород

