Новости

Новости

21 апреля, 20:10

Происшествия

Жительница Санкт-Петербурга оставила собаку на балконе на трое суток

Фото: vk.ru/shuvalovskyclub

Жительница Санкт-Петербурга оставила собаку породы самоед на балконе на трое суток. Об этом телеканалу "360" сообщили жители жилого комплекса "Шуваловский".

"Сама живу в доме напротив и, гуляя со своими питомцами, слышу вой и плач этой собаки постоянно. Уже страшно стало", – рассказала одна из местных жительниц.

С ее слов, хозяйка животного третий день не выходит ни с кем на связь, обращения в экстренные службы также не принесли результата. В результате жильцы наняли альпиниста, который спустился с крыши на балкон, накормил и напоил собаку, а затем заложил балкон коробками, чтобы не светило солнце.

Соседи уточнили, что знают хозяйку пса как жестокую женщину, которая не щадила даже своего ребенка.

"Наблюдала из окна: с этой белой собакой пошла (в магазин. – Прим. ред.), кинула ребенка на улице орущего, предварительно его оттаскала за воротник, чтобы заткнулся. Был снегодождь, дитя кое-как одето", – сказала собеседница телеканала.

В результате, продолжила она, неравнодушные люди стали разговаривать с ребенком и спрашивать, где его мама. Та вышла из магазина минут через 10, "сделав покупки, как ни в чем ни бывало", добавила женщина.

Животное уже удалось освободить и вывести на прогулку. Соседи планируют написать коллективное обращение в правоохранительные органы, указали журналисты.

Ранее в Новокузнецке возбудили уголовное дело против мужчины, который избил своего 9-месячного щенка. В полицию обратился неравнодушный житель. После задержания злоумышленник объяснил, что срывал свою злость на животном из-за личных проблем.

