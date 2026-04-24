Один человек пострадал в результате массовой аварии на Киевском шоссе. Травмы получила жена таксиста, ставшего участником ДТП, рассказал он сам в беседе с Москвой 24.

По словам мужчины, все произошло мгновенно. Кто-то из участников движения нарушил правила. По его мнению, это был водитель КамАЗа.

"Я ехал по своей полосе, когда почувствовал сильный удар сзади. Въехала Kia Rio. У меня пассажир был – жена. Ее забрала скорая помощь, которая приехала очень быстро", – уточнил мужчина.

На данный момент о ее состоянии ничего не известно. Родственники пострадавшей направились в медицинское учреждение, чтобы узнать всю информацию.

О массовой аварии на 23-м километре Киевского шоссе стало известно утром 24 апреля. Со слов очевидцев, столкнулись не меньше 6 авто, в их числе 3 машины такси.

К месту ДТП оперативно приехали оперативные службы города. Им предстоит выяснить детали инцидента. К настоящему моменту движение в районе аварии восстановлено.