ДТП с участием нескольких автомобилей произошло на Киевском шоссе

ДТП с участием нескольких автомобилей произошло на 23-м километре Киевского шоссе. Об этом сообщила пресс-служба Дептранса.

Очевидцы уточнили, что столкнулись не меньше 6 авто, в их числе 3 машины такси. На месте аварии уже находятся оперативные службы города, которым предстоит выяснить детали инцидента и уточнить информацию о возможных пострадавших.

ЧП повлияло на транспортный поток. Движение в сторону центра затруднено. Водителям рекомендовали выбирать альтернативные маршруты.

Накануне, 23 апреля, на Алтуфьевском шоссе автомобиль каршеринга сбил двух пешеходов. Водитель проигнорировал требования сотрудников ГАИ и попытался скрыться, однако не справился с управлением, наехал на препятствие и врезался в людей.

В результате пострадавшие попали в больницу в состоянии средней тяжести. В свою очередь, водителя и пассажира каршеринга задержали и доставили в отдел полиции.