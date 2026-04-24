24 апреля
ДТП с участием нескольких автомобилей произошло на Киевском шоссе
Очевидцы уточнили, что столкнулись не меньше 6 авто, в их числе 3 машины такси. На месте аварии уже находятся оперативные службы города, которым предстоит выяснить детали инцидента и уточнить информацию о возможных пострадавших.
ЧП повлияло на транспортный поток. Движение в сторону центра затруднено. Водителям рекомендовали выбирать альтернативные маршруты.
Накануне, 23 апреля, на Алтуфьевском шоссе автомобиль каршеринга сбил двух пешеходов. Водитель проигнорировал требования сотрудников ГАИ и попытался скрыться, однако не справился с управлением, наехал на препятствие и врезался в людей.
В результате пострадавшие попали в больницу в состоянии средней тяжести. В свою очередь, водителя и пассажира каршеринга задержали и доставили в отдел полиции.
