Движение транспорта ограничат на ряде улиц Москвы из-за полумарафона

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 апреля, 12:16

Происшествия

Уголовное дело завели на подстреленного полицейскими биробиджанца

Фото: vk.com/umvd79

Уголовное дело завели на жителя Биробиджана, который угрожал полицейским оружием и был ими подстрелен, сообщила пресс-служба СУ СК по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

Правоохранители приехали на вызов 24 апреля. Их встретил мужчина, вооруженный пистолетом, который он, по его словам, нашел на улице. Его попросили сдать оружие, однако он направил его в сторону полицейских.

Один из сотрудников правоохранительных органов сделал два предупредительных выстрела в воздух и один в сторону злоумышленника. В результате тот получил ранение в ногу и был задержан. Изъятое оружие, предварительно, является пневматическим пистолетом.

Дело возбудили по статье "Угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей".

Ранее полицейским в поселке Ашукино Пушкинского района пришлось прибегнуть к использованию оружия, чтобы остановить водителя без прав на автомобиле с подложными номерами. Когда сотрудники ДПС потребовали остановить машину для проверки документов, водитель проигнорировал их и попытался уехать.

В результате началось преследование. Экипаж ДПС многократно подавал сигналы об остановке, но водитель не реагировал. В связи с этим один из инспекторов произвел предупредительный выстрел вверх, а затем открыл огонь по колесам машины.

происшествиярегионы

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика