Уголовное дело завели на подстреленного полицейскими биробиджанца

Уголовное дело завели на жителя Биробиджана, который угрожал полицейским оружием и был ими подстрелен, сообщила пресс-служба СУ СК по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

Правоохранители приехали на вызов 24 апреля. Их встретил мужчина, вооруженный пистолетом, который он, по его словам, нашел на улице. Его попросили сдать оружие, однако он направил его в сторону полицейских.

Один из сотрудников правоохранительных органов сделал два предупредительных выстрела в воздух и один в сторону злоумышленника. В результате тот получил ранение в ногу и был задержан. Изъятое оружие, предварительно, является пневматическим пистолетом.

Дело возбудили по статье "Угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей".

Ранее полицейским в поселке Ашукино Пушкинского района пришлось прибегнуть к использованию оружия, чтобы остановить водителя без прав на автомобиле с подложными номерами. Когда сотрудники ДПС потребовали остановить машину для проверки документов, водитель проигнорировал их и попытался уехать.

В результате началось преследование. Экипаж ДПС многократно подавал сигналы об остановке, но водитель не реагировал. В связи с этим один из инспекторов произвел предупредительный выстрел вверх, а затем открыл огонь по колесам машины.

