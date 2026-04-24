Врач Шилова: прогулка под дождем в линзах может закончиться потерей зрения

Принимать душ, ванну или гулять под дождем в линзах может быть опасно из-за риска инфицирования роговицы микроорганизмами. Об этом Москве 24 рассказала профессор, доктор медицинских наук, офтальмохирург Татьяна Шилова.

Ранее в Сети появилась информация о том, что 20-летняя американка ослепла после регулярного принятия ванны в линзах. Причиной стали акантамебы – микроорганизмы, которые попали в глаз из воды и в итоге разъели роговицу.

Шилова предупредила, что любой контакт линз с водой представляет серьезную угрозу из-за риска попадания микроорганизмов.





Татьяна Шилова профессор, доктор медицинских наук, офтальмохирург При этом микроклимат между линзой и глазом – это идеальная среда для их размножения: тепло, влажно и достаточно питательных веществ.

Также важно учитывать, что любая контактная линза является инородным телом на поверхности роговицы. Несмотря на удобство, она препятствует естественному омыванию глаза слезой и ограничивает поступление кислорода и питательных веществ. При длительном ношении это приводит к кислородному голоданию, отметила эксперт.

"Присоединение микробного фактора на фоне гипоксии вызывает тяжелые воспаления (кератиты). И одним из самых опасных как раз является акантамебный кератит – агрессивное заболевание, характерное именно для пользователей контактных линз", – предупредила врач.

Воспаление может развиваться стремительно. При попадании в микроповреждения роговицы вирусов, бактерий, грибков или акантамебы человек рискует потерять зрение или даже сам глаз всего за одни сутки, предупредила Шилова.





Татьяна Шилова профессор, доктор медицинских наук, офтальмохирург Поэтому категорически нельзя находиться в линзах в бане, сауне или бассейне. Кроме того, во время сильного дождя на улице безопаснее использовать обычные очки. И, конечно, необходимо строго соблюдать гигиену: своевременно менять сами линзы, раствор и контейнеры для их хранения.

Офтальмолог отметила, что сталкиваться со случаями инфицирования роговицы у использующих контактные линзы пациентов приходится довольно часто.

"К счастью, сейчас медицина позволяет оперативно выявлять возбудителя, определять глубину поражения и назначать подходящую терапию. Но успех лечения во многом зависит от того, насколько быстро пациент обратился за помощью", – подчеркнула врач.

Ощущение инородного тела, песка в глазу, покраснение, затуманенность зрения, светобоязнь и слезотечение – это те симптомы, при которых надо срочно снять линзы и обратиться к офтальмологу. Самое же опасное – надевать контактную линзу поверх покрасневшего глаза. Это приведет к молниеносному усугублению воспаления. Запущенная инфекция может нанести непоправимый вред, и тогда единственным способом спасти зрение станет сложная операция по пересадке роговицы, отметила эксперт.

Врач также напомнила, что ни в коем случае нельзя носить линзы постоянно, не снимая, даже если они заявлены как подходящие для "непрерывного ношения". Даже самые современные, хорошо пропускающие кислород силикон-гидрогелевые варианты не отменяют того факта, что под ними скапливаются белковые отложения, микрочастицы пыли и бактерии. Круглосуточное ношение многократно увеличивает риск гипоксии и инфекционных осложнений. Глазам жизненно необходимо отдыхать и восстанавливать естественную слезную пленку, заключила специалист.

