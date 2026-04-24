Врач Шилова: прогулка под дождем в линзах может закончиться потерей зрения

24 апреля, 19:03
Принимать душ, ванну или гулять под дождем в линзах может быть опасно из-за риска инфицирования роговицы микроорганизмами. Об этом Москве 24 рассказала профессор, доктор медицинских наук, офтальмохирург Татьяна Шилова.
Ранее в Сети появилась информация о том, что 20-летняя американка ослепла после регулярного принятия ванны в линзах. Причиной стали акантамебы – микроорганизмы, которые попали в глаз из воды и в итоге разъели роговицу.
Шилова предупредила, что любой контакт линз с водой представляет серьезную угрозу из-за риска попадания микроорганизмов.
Также важно учитывать, что любая контактная линза является инородным телом на поверхности роговицы. Несмотря на удобство, она препятствует естественному омыванию глаза слезой и ограничивает поступление кислорода и питательных веществ. При длительном ношении это приводит к кислородному голоданию, отметила эксперт.
"Присоединение микробного фактора на фоне гипоксии вызывает тяжелые воспаления (кератиты). И одним из самых опасных как раз является акантамебный кератит – агрессивное заболевание, характерное именно для пользователей контактных линз", – предупредила врач.
Воспаление может развиваться стремительно. При попадании в микроповреждения роговицы вирусов, бактерий, грибков или акантамебы человек рискует потерять зрение или даже сам глаз всего за одни сутки, предупредила Шилова.
Офтальмолог отметила, что сталкиваться со случаями инфицирования роговицы у использующих контактные линзы пациентов приходится довольно часто.
"К счастью, сейчас медицина позволяет оперативно выявлять возбудителя, определять глубину поражения и назначать подходящую терапию. Но успех лечения во многом зависит от того, насколько быстро пациент обратился за помощью", – подчеркнула врач.
Ощущение инородного тела, песка в глазу, покраснение, затуманенность зрения, светобоязнь и слезотечение – это те симптомы, при которых надо срочно снять линзы и обратиться к офтальмологу. Самое же опасное – надевать контактную линзу поверх покрасневшего глаза. Это приведет к молниеносному усугублению воспаления. Запущенная инфекция может нанести непоправимый вред, и тогда единственным способом спасти зрение станет сложная операция по пересадке роговицы, отметила эксперт.
Врач также напомнила, что ни в коем случае нельзя носить линзы постоянно, не снимая, даже если они заявлены как подходящие для "непрерывного ношения". Даже самые современные, хорошо пропускающие кислород силикон-гидрогелевые варианты не отменяют того факта, что под ними скапливаются белковые отложения, микрочастицы пыли и бактерии. Круглосуточное ношение многократно увеличивает риск гипоксии и инфекционных осложнений. Глазам жизненно необходимо отдыхать и восстанавливать естественную слезную пленку, заключила специалист.
