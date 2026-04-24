В мессенджере MAX появилась расшифровка аудиосообщений

Расшифровка аудиосообщений стала доступна в российском мессенджере MAX. Соответствующее уведомление появилось у пользователей платформы.

Теперь преобразовать голос в текст можно при помощи нажатия кнопки со стрелкой.

Более того, в мессенджер скоро добавят комментарии и истории, а авторам будет доступна аналитика, рассказал ранее руководитель проекта Фарит Хуснояров.

Гендиректор VK Владимир Кириенко добавил, что пользователи также смогут просматривать в MAX короткие ролики и совершать через него покупки. По его словам, разработчики ориентировались на китайский TikTok. Компания стала лидером по объему продаж за счет подписок пользователей на разные товары и услуги после просмотра видеороликов.