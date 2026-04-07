Мессенджер MAX заработал на МКС

Фото: ТАСС/Егор Алеев

Мессенджер MAX начал работать на Международной космической станции, передает ТАСС со ссылкой на командира МКС, космонавта Сергея Кудь-Сверчкова.

Раньше он использовал другие мессенджеры для передачи новостей и медиаматериалов. В настоящее время сообщения с орбиты приходят при помощи национального мессенджера. В общем счете с МКС на Землю через MAX отправлено уже свыше 1 000 сообщений.

До этого MAX начал тестировать стикеры вместе с авторами публичных каналов. В тесте приняли участие инфлюенсеры и СМИ. Присоединиться могут авторы категории "А+".

Мессенджер начал поддерживать и англоязычную версию приложения. Это позволяет пользователям создавать групповые чаты, организовывать видеозвонки и управлять настройками на иностранном языке.

