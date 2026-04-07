Минприроды опровергло сообщения об изменении правил добычи краснокнижных животных

Информация об изменении правил добычи животных, занесенных в Красную книгу, не соответствует действительности. Об этом сообщили в Минприроды России.

Ранее в СМИ и интернете появилась информация о якобы новых правилах, которые допускают отлов или отстрел редких видов в целях мониторинга популяций. В Минприроды эти сообщения назвали недостоверными.

Ведомство подчеркнуло, что действующее регулирование остается прежним и не пересматривалось. Как и ранее, добыча таких животных допускается только в исключительных случаях, к примеру, при угрозе жизни человека или для предотвращения распространения опасных заболеваний среди других животных.

Как пояснил директор ВНИИ "Экология" Александр Закондырин, подготовленный проект постановления не смягчает режим охраны, а лишь модернизирует административные процедуры. В частности, речь идет о переводе разрешительной системы в электронный формат, включая внесение данных в реестр и уведомление заявителей через портал "Госуслуги".

При этом основания для выдачи разрешений остаются неизменными. Разрешения на добычу животных из федеральной Красной книги будет выдавать Росприроднадзор, а по видам, включенным только в региональные списки, – соответствующие органы субъектов.

"Принципиально важно, что проект не меняет перечень оснований для добычи таких объектов: как и прежде, разрешения могут выдаваться только в исключительных случаях. Основные изменения связаны с разграничением полномочий между Росприроднадзором и уполномоченными органами субъектов РФ, а также с обновлением процедур предоставления разрешений и контроля", – добавил советник руководителя Росприроднадзора Амирхан Амирханов.

Ранее сообщалось, что Московская область примет участие в проекте по оценке численности редких красноголовых нырков. Этот вид птиц еще не стал краснокнижным в России и Подмосковье, однако уже числится среди уязвимых в Международной Красной книге. Кроме того, красноголовые нырки попали в список проекта "Они не должны исчезнуть. Сохранение редких и уязвимых птиц лесной зоны Европейской России".