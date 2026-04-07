Экс-замгубернатора Курской области Дедов приговорен к 17 годам колонии

Фото: ТАСС/Егор Горожанкин

Суд приговорил экс-замгубернатора Курской области Алексея Дедова к 17-летнему заключению в колонии строгого режима за получение взяток. Об этом сообщает РИА Новости из зала суда.

Помимо этого, он должен будет выплатить штраф в размере 450 миллионов рублей.

"Суд взыскал с Дедова <...> в доход государства 20 миллионов 950 тысяч рублей в счет конфискации денежных средств, полученных им в результате совершения преступлений, предусмотренных частью 6 статьи 290 УК РФ", – добавила судья во время оглашения решения.

Также 8 лет колонии строгого режима получил посредник при передаче взяток экс-губернатору Курской области Алексею Смирнову Дмитрий Шубин. Ему назначен штраф в размере 380 миллионов рублей.

Смирнов и Дедов были задержаны в апреле 2025 года по делу о хищении миллиарда рублей. Деньги должны были пойти на строительство оборонительных сооружений на госгранице. Их обвинили в мошенничестве в составе организованной группы с использованием служебного положения и арестовали.

Накануне, 6 апреля, Смирнова приговорили к 14 годам колонии строгого режима со штрафом в размере 400 миллионов рублей.

