Экс-губернатора Курской области Смирнова приговорили к 14 годам колонии

Суд вынес приговор экс-губернатору Курской области Алексею Смирнову, признанному виновным в получении взяток в особо крупном размере при строительстве фортификационных сооружений в приграничье России. Об этом сообщает РИА Новости из зала суда.

Помимо 14-летнего заключения в колонии строгого режима, экс-главу Курской области обязали выплатить штраф в размере 400 миллионов рублей.

"Взыскать со Смирнова <...> в доход государства 20 миллионов 950 тысяч рублей в счет конфискации денежных средств, полученных им в результате совершения преступлений", – добавила судья.

При этом сторона обвинения выступала за назначение для него приговора в 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима, а также обязательство о выплате штрафа в 500 миллионов рублей.

Смирнова и его заместителя Алексея Дедова задержали в апреле 2025 года по обвинению в хищении миллиарда рублей, выделенных на строительство госграничных фортификаций. Их обвинили в мошенничестве в составе организованной группы с использованием служебного положения и заключили под стражу.

Кроме того, в отношении Смирнова было заведено дело о получении взятки – около 30 миллионов рублей от компаний, выполнявших работы по укреплению границы в регионе. По его словам, еще порядка 100 миллионов рублей получил экс-глава Курской области Роман Старовойт, у которого Смирнов тогда работал заместителем.