02 апреля, 13:49

Прокурор запросил 15 лет лишения свободы для курского экс-губернатора Смирнова

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Сторона обвинения запросила для бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова, обвиняемого в двух эпизодах получения взяток, 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима, передает ТАСС.

Кроме того, прокурор попросил суд назначить подсудимому штраф в 500 миллионов рублей.

Смирнов и его заместитель Алексей Дедов были задержаны в апреле прошлого года по делу о хищении миллиарда рублей. Деньги предназначались для строительства оборонительных сооружений на госгранице.

Их обвинили в мошенничестве в составе организованной группы с использованием служебного положения. Затем их заключили под стражу.

Спустя время в Москву доставили экс-директора "Корпорации развития Курской области" Владимира Лукина и его заместителя Игоря Грабина, а также главу ООО "СИЭМИ" Виталия Синьговского и директора "ТД Курск" Дениса Федорова. Они также стали фигурантами уголовного дела.

Кроме того, в отношении Смирнова заведено дело о получении взятки – около 30 миллионов рублей от компаний, выполнявших работы по укреплению границы в регионе. По его словам, еще порядка 100 миллионов рублей получил экс-глава Курской области Роман Старовойт, у которого Смирнов тогда работал заместителем.

