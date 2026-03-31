Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

31 марта, 19:57

Происшествия

Экс-замгубернатора Курской области Дедов заявил, что брал взятки под давлением

Фото: ТАСС/Егор Горожанкин

Экс-замгубернатора Курской области Алексей Дедов, обвиняемый в двух эпизодах получения взятки, рассказал, что брал деньги под давлением руководства. Его слова из суда передает ТАСС.

"(Брал взятки. – Прим. ред.) в связи со служебной зависимостью, по поручению вышестоящего руководителя. Я боялся последствий своего отказа, реальных и ненадуманных последствий", – отметил он.

По словам обвиняемого, деньги он должен был передать своему начальнику Алексею Смирнову, который тогда являлся губернатором региона.

Кроме того, Дедов признался, что ему стыдно смотреть людям в глаза, поскольку он подвел тех, кто ему доверял. В частности, во время своего последнего слова в суде экс-замгубернатора прослезился, указав, что он совершил ошибку и раскаивается в содеянном.

Он также сообщил о проблемах со здоровьем, добавив, что помогает престарелым матери и теще, которые имеют тяжелые хронические заболевания.

В апреле 2025 года Дедов и Смирнов оказались под следствием по делу о хищении миллиарда рублей, предназначенных для строительства оборонительных сооружений на границе с Украиной. Им инкриминировали мошенничество в составе организованной группы с использованием служебного положения, после чего они были арестованы.

В 2026 году прокурор запросил для Дедова 19 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в размере 500 миллионов рублей по делу о двух эпизодах взяточничества. Обвинение также попросило запретить ему 14 лет занимать должность, связанную с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями.

судыпроисшествиярегионы

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика