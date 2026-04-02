02 апреля, 10:55

РБК: вице-губернатора Белгородской области обвинили в растрате средств и взяточничестве

Вице-губернатора Белгородской области обвинили в растрате средств и взяточничестве – СМИ

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Заместителю губернатора Белгородской области Рустэму Зайнуллину, который проходит по делу о мошенничестве в особо крупном размере при возведении фортификаций в регионе, предъявлены дополнительные обвинения в получении взятки и растрате. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники.

Ему вменяется часть 4 статьи 290 ("Получение взятки в особо крупном размере") и часть 4 статьи 160 УК РФ ("Растрата в особо крупном размере"). Новые эпизоды, по данным следствия, также связаны с хищением средств, выделенных на строительство оборонительных сооружений в регионе.

Уточняется, что 20 марта первый заместитель генерального прокурора Анатолий Разинкин утвердил обвинительное заключение. В ближайшее время материалы дела будут переданы в суд для рассмотрения по существу.

Зайнуллин был задержан 21 июня 2025 года. По данным СМИ, также были задержаны два коммерсанта. Вице-губернатор Белгородской области обвиняется в мошенничестве, совершенном на сумму в размере 32 миллиона рублей. При этом правозащитник попросил смягчить меру пресечения.

Читайте также


Почему среди москвичей резко вырос спрос на рации?

Москвичи заинтересовались рациями на фоне нестабильной работы интернета

Эксперты уверены: для молодежи это скорее игрушка

Читать
закрыть

Запретят ли СИМ в России передвигаться по тротуарам?

Логичного решения по вопросу, где должны ездить курьеры, до сих пор нет

Эксперты уверены: технически реализовать запрет будет непросто

Читать
закрыть

Стоит ли заниматься йогой в компании животных?

Такая йога успокаивает нервную систему и возвращает в состояние покоя

Однако эксперты уверены: животные будут лишь отвлекать от процесса

Читать
закрыть

Возможно ли ввести "белые списки" для сомнительных лиц?

Эксперты уверены: большая часть из почти 150 миллионов человек законопослушна

Воплотить такое предложение будет сложно, поскольку чиновники всегда перестраховываются

Читать
закрыть

Что известно о сходе с рельсов поезда Москва – Челябинск?

Десятки человек пострадали, погибших в катастрофе нет

Предварительная причина – ненадлежащее техническое состояние железнодорожного полотна

Читать
закрыть

Как могут наказать за проступки на работе?

Кража йогурта или бутерброда в офисе может обернуться уголовным сроком

Сотруднику грозит наказание за оскорбление коллеги

Читать
закрыть

Как помочь ребенку успокоиться перед экзаменами?

Родителям важно транслировать, что любой результат – это не конец жизни

Необходимо вместе продумать запасной план на случай самого плохого исхода

Читать
закрыть

Почему на Западе заговорили о крахе НАТО?

Трамп заявил, что Штатам Альянс вообще не требуется

Однако эксперты уверены: для Вашингтона НАТО не полностью потеряло ценность

Читать
закрыть

