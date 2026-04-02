РБК: вице-губернатора Белгородской области обвинили в растрате средств и взяточничестве

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Заместителю губернатора Белгородской области Рустэму Зайнуллину, который проходит по делу о мошенничестве в особо крупном размере при возведении фортификаций в регионе, предъявлены дополнительные обвинения в получении взятки и растрате. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники.

Ему вменяется часть 4 статьи 290 ("Получение взятки в особо крупном размере") и часть 4 статьи 160 УК РФ ("Растрата в особо крупном размере"). Новые эпизоды, по данным следствия, также связаны с хищением средств, выделенных на строительство оборонительных сооружений в регионе.

Уточняется, что 20 марта первый заместитель генерального прокурора Анатолий Разинкин утвердил обвинительное заключение. В ближайшее время материалы дела будут переданы в суд для рассмотрения по существу.

Зайнуллин был задержан 21 июня 2025 года. По данным СМИ, также были задержаны два коммерсанта. Вице-губернатор Белгородской области обвиняется в мошенничестве, совершенном на сумму в размере 32 миллиона рублей. При этом правозащитник попросил смягчить меру пресечения.