Хинштейн высказался о приговоре экс-главе Курской области Смирнову

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн назвал решение по делу экс-главы региона Алексея Смирнова отражением масштабной коррупции, которая, по его словам, в последние годы распространилась в регионе. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на его слова.

"Будем делать все, чтобы выжигать ее (коррупцию. – Прим. ред.) каленым железом, тем более что сегодняшний приговор отнюдь не финальный", – заявил Хинштейн.

Приговор Смирному вынесли 6 апреля 2026 года. Его приговорили к 14 годам заключения в колонии строгого режима за взяточничество в особо крупном размере при строительстве фортификаций на границе РФ, а также обязали выплатить штраф в размере 400 миллионов рублей.

Смирнова и его заместителя Алексея Дедова задержали в апреле 2025 года по обвинению в хищении миллиарда рублей, выделенных на строительство госграничных фортификаций. Их обвинили в мошенничестве в составе организованной группы с использованием служебного положения и заключили под стражу.

Кроме того, в отношении Смирнова было заведено дело о получении взятки – около 30 миллионов рублей от компаний, выполнявших работы по укреплению границы в регионе. По его словам, еще порядка 100 миллионов рублей получил экс-глава Курской области Роман Старовойт, у которого Смирнов тогда работал заместителем.