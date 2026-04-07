Новости

Новости

07 апреля, 16:49

Общество

Врач Тяжельников объяснил долголетие женщин мытьем посуды

Фото: 123RF.com/lightfieldstudios

Женщины живут дольше, потому что вынуждены мыть посуду, заявил в беседе с Москвой 24 главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

Он уточнил, что мужчина, как правило, сразу после еды садится перед телевизором, а женщина занимается домашними делами. По словам специалиста, после приема пищи обязательно должна следовать какая-либо активность, чтобы потребленная еда начала расходоваться и перерабатываться.

"Есть рекомендации по употреблению не менее 400 граммов овощей и фруктов в день. Мы должны стремиться к тому, чтобы все-таки это потребление пищи насыщало тебя, давало тебе силы, но при этом не было избыточным", – отметил эксперт.

На вопрос о том, как он относится к рекомендации не есть после 18:00, поскольку это кажется самым простым способом избежать переедания, Тяжельников ответил, что главное – не ложиться сразу после еды.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что употребление сладких и молочных продуктов, а также дефицит калия и магния могут приводить к образованию отеков. Также они могут появляться из-за продуктов, повышающих уровень воспаления в организме. Это различные десерты на маргарине, а также жареная еда.

"Качество жизни": врач рассказала о пользе авокадо

