Эксперт Соломатина: муку в куличе можно заменить на гречневую, а сахар – на фруктовое пюре

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Для того чтобы снизить калорийность выпечки к Пасхе и повысить пищевую ценность десертов, можно адаптировать исходный рецепт и заменить часть продуктов. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

По ее словам, в основе теста для кулича можно частично или полностью заменить муку на цельнозерновую – гречневую, ржаную, пшенную или полбяную. Также допускается смешивание обычной муки высшего сорта с цельнозерновой в равных пропорциях.

Вместо сахара она порекомендовала использовать фруктовое пюре, кроме банана и винограда (в них больше сахара), а яйца частично "сократить", оставив один желток и два белка.

В качестве более полезных добавок специалист посоветовала сухофрукты, орехи и темный шоколад с высоким содержанием какао, а также натуральный какао-порошок. Для аромата и вкуса можно использовать ваниль в стручках.

Отдельно Соломатина предложила вариант более легкой творожной пасхи с добавлением кисломолочных продуктов и ягод. Для этого нужно взять творог и взбить его с перепелиными яйцами. Затем добавить кефир, ряженку или нежирную сметану. После массу разделить на части и в каждую вмешать разные замороженные ягоды – клубнику, малину, чернику, после чего выкладывать их слоями.

Она также отметила влияние ароматов и специй на пищевое поведение и настроение.

"Запах может стимулировать выработку дофамина – нейромедиатора, который часто называют гормоном счастья", – пояснила она, предложив добавить корицу, что поможет снизить тягу к сладкому и жирному и улучшить общее самочувствие.

Минимальный набор продуктов к Пасхе в 2026 году обойдется гражданам России в 522 рубля. В базовый набор входят готовый кулич, 10 яиц и красители. Средняя цена кулича составляет 241 рубль, яиц – 123 рубля, набора красителей – 158 рублей.

