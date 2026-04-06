Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
06 апреля, 16:55

Общество
Главная / Новости /

Эксперт Соломатина: муку в куличе можно заменить на гречневую, а сахар – на фруктовое пюре

Диетолог рассказала, как сделать пасхальные куличи более полезными

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Для того чтобы снизить калорийность выпечки к Пасхе и повысить пищевую ценность десертов, можно адаптировать исходный рецепт и заменить часть продуктов. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

По ее словам, в основе теста для кулича можно частично или полностью заменить муку на цельнозерновую – гречневую, ржаную, пшенную или полбяную. Также допускается смешивание обычной муки высшего сорта с цельнозерновой в равных пропорциях.

Вместо сахара она порекомендовала использовать фруктовое пюре, кроме банана и винограда (в них больше сахара), а яйца частично "сократить", оставив один желток и два белка.

В качестве более полезных добавок специалист посоветовала сухофрукты, орехи и темный шоколад с высоким содержанием какао, а также натуральный какао-порошок. Для аромата и вкуса можно использовать ваниль в стручках.

Отдельно Соломатина предложила вариант более легкой творожной пасхи с добавлением кисломолочных продуктов и ягод. Для этого нужно взять творог и взбить его с перепелиными яйцами. Затем добавить кефир, ряженку или нежирную сметану. После массу разделить на части и в каждую вмешать разные замороженные ягоды – клубнику, малину, чернику, после чего выкладывать их слоями.

Она также отметила влияние ароматов и специй на пищевое поведение и настроение.

"Запах может стимулировать выработку дофамина – нейромедиатора, который часто называют гормоном счастья", – пояснила она, предложив добавить корицу, что поможет снизить тягу к сладкому и жирному и улучшить общее самочувствие.

Минимальный набор продуктов к Пасхе в 2026 году обойдется гражданам России в 522 рубля. В базовый набор входят готовый кулич, 10 яиц и красители. Средняя цена кулича составляет 241 рубль, яиц – 123 рубля, набора красителей – 158 рублей.

"Новости дня": куличи к Пасхе можно купить в столичных магазинах

Читайте также


обществоедарелигияэксклюзив

Главное

Действительно ли тренд на "темный душ" помогает улучшить сон?

Эксперты объясняют, что яркий свет активизирует сигналы мозга и мешает засыпанию

При этом важно учитывать и температуру воды

Читать
закрыть

Почему подешевела аренда квартир в Москве в 2026 году?

Число предложений сейчас большое, и главная причина – небольшой отток людей

Вероятность подорожания будет зависеть от динамики ипотечной ставки

Читать
закрыть

Как выбрать и украсить яйца к Пасхе?

Главное в выборе продукта – свежесть, которую легко определить по маркировке на скорлупе

Рекомендуется использовать только пищевые или натуральные красители

Читать
закрыть

Почему среди москвичей резко вырос спрос на рации?

Москвичи заинтересовались рациями на фоне нестабильной работы интернета

Эксперты уверены: для молодежи это скорее игрушка

Читать
закрыть

Запретят ли СИМ в России передвигаться по тротуарам?

Логичного решения по вопросу, где должны ездить курьеры, до сих пор нет

Эксперты уверены: технически реализовать запрет будет непросто

Читать
закрыть

Стоит ли заниматься йогой в компании животных?

Такая йога успокаивает нервную систему и возвращает в состояние покоя

Однако эксперты уверены: животные будут лишь отвлекать от процесса

Читать
закрыть

Возможно ли ввести "белые списки" для сомнительных лиц?

Эксперты уверены: большая часть из почти 150 миллионов человек законопослушна

Воплотить такое предложение будет сложно, поскольку чиновники всегда перестраховываются

Читать
закрыть

Что известно о сходе с рельсов поезда Москва – Челябинск?

Десятки человек пострадали, погибших в катастрофе нет

Предварительная причина – ненадлежащее техническое состояние железнодорожного полотна

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика