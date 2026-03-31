31 марта, 12:13

Минимальный пасхальный набор обойдется россиянам в 522 рубля

Минимальный набор продуктов к Пасхе в этом году обойдется россиянам в 522 рубля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные аналитиков.

В базовый набор входят готовый кулич, десяток яиц и красители. По данным исследования, средняя цена кулича составляет 241 рубль, яиц – 123 рубля, набора красителей – 158 рублей. Дополнительно полкилограмма творога обойдется в 204 рубля, а готовая творожная пасха – в 665 рублей.

Аналитики отметили, что пик спроса на такие товары приходится за 1–2 недели перед праздником. Основные покупки россияне по-прежнему делают в офлайн-магазинах, так как в интернете средний чек выше на 60–70% из-за упаковки и ассортимента премиум-сегмента.

При этом в 2026 году покупатели чаще выбирают более бюджетные варианты, что отражается в сдержанном росте средних цен.

Ранее диетолог Алексей Кабанов предупредил москвичей об опасности сладких куличей с обильной начинкой и глазурью. По его словам, производители зачастую стараются сделать свою продукцию яркой, поэтому иногда эти изделия превращаются в "калорийные бомбы". Эксперт подчеркнул, что куличи должны быть легкими и не перегруженными сладостями.

Читайте также


Почему среди москвичей резко вырос спрос на рации?

Москвичи заинтересовались рациями на фоне нестабильной работы интернета

Эксперты уверены: для молодежи это скорее игрушка

Читать
закрыть

Запретят ли СИМ в России передвигаться по тротуарам?

Логичного решения по вопросу, где должны ездить курьеры, до сих пор нет

Эксперты уверены: технически реализовать запрет будет непросто

Читать
закрыть

Стоит ли заниматься йогой в компании животных?

Такая йога успокаивает нервную систему и возвращает в состояние покоя

Однако эксперты уверены: животные будут лишь отвлекать от процесса

Читать
закрыть

Возможно ли ввести "белые списки" для сомнительных лиц?

Эксперты уверены: большая часть из почти 150 миллионов человек законопослушна

Воплотить такое предложение будет сложно, поскольку чиновники всегда перестраховываются

Читать
закрыть

Что известно о сходе с рельсов поезда Москва – Челябинск?

Десятки человек пострадали, погибших в катастрофе нет

Предварительная причина – ненадлежащее техническое состояние железнодорожного полотна

Читать
закрыть

Как могут наказать за проступки на работе?

Кража йогурта или бутерброда в офисе может обернуться уголовным сроком

Сотруднику грозит наказание за оскорбление коллеги

Читать
закрыть

Как помочь ребенку успокоиться перед экзаменами?

Родителям важно транслировать, что любой результат – это не конец жизни

Необходимо вместе продумать запасной план на случай самого плохого исхода

Читать
закрыть

Почему на Западе заговорили о крахе НАТО?

Трамп заявил, что Штатам Альянс вообще не требуется

Однако эксперты уверены: для Вашингтона НАТО не полностью потеряло ценность

Читать
закрыть

