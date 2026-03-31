Минимальный пасхальный набор обойдется россиянам в 522 рубля

Минимальный набор продуктов к Пасхе в этом году обойдется россиянам в 522 рубля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные аналитиков.

В базовый набор входят готовый кулич, десяток яиц и красители. По данным исследования, средняя цена кулича составляет 241 рубль, яиц – 123 рубля, набора красителей – 158 рублей. Дополнительно полкилограмма творога обойдется в 204 рубля, а готовая творожная пасха – в 665 рублей.

Аналитики отметили, что пик спроса на такие товары приходится за 1–2 недели перед праздником. Основные покупки россияне по-прежнему делают в офлайн-магазинах, так как в интернете средний чек выше на 60–70% из-за упаковки и ассортимента премиум-сегмента.

При этом в 2026 году покупатели чаще выбирают более бюджетные варианты, что отражается в сдержанном росте средних цен.

Ранее диетолог Алексей Кабанов предупредил москвичей об опасности сладких куличей с обильной начинкой и глазурью. По его словам, производители зачастую стараются сделать свою продукцию яркой, поэтому иногда эти изделия превращаются в "калорийные бомбы". Эксперт подчеркнул, что куличи должны быть легкими и не перегруженными сладостями.