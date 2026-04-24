24 апреля, 13:31

Решетников спрогнозировал сохранение низких показателей безработицы еще на 3 года

Низкий уровень безработицы в России сохранится еще на ближайшие несколько лет. Такой прогноз дал министр экономического развития РФ Максим Решетников, выступая на открытии 21-го заседания Межправительственного российско-сербского комитета по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

"Рост экономики сопровождается минимальной безработицей. В прошлом году было чуть больше 2%. По нашим прогнозам, такие низкие уровни безработицы сохранятся в ближайшие три года", – приводит его слова ТАСС.

На рекордно низкий уровень безработицы в стране ранее обращал внимание Владимир Путин. Показатели, по словам президента, составляют 2,1%.

Как уточнял глава государства, такие значения показывают изменения в рынке труда, который получает развитые гибкие платформенные виды занятости.

