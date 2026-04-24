В Магадане женщину лишили гражданства РФ за антироссийские высказывания

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Магадане женщину лишили российского гражданства из-за того, что она неоднократно публиковала антироссийские высказывания в интернете. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

По информации источника, гражданства была лишена 44-летняя уроженка Сумской области, которая получила российский паспорт в упрощенном порядке в 2019 году. В Магадане она проживает уже более 5 лет. Теперь женщине придется вернуться на Украину, когда процедура изъятия документа будет завершена.

Ранее жителя Жителя Кузбасса лишили российского гражданства из-за угроз безопасности страны. Мужчина распространял в зарубежных СМИ и соцсетях материалы, которые дискредитировали российскую власть. Более того, он высказал намерение помочь другому государству.

Также 10 уроженцев Центральной Азии были лишены российского гражданства и выдворены из страны за действия, угрожающие безопасности России. При этом 8 из них были депортированы, а 2 находились в местах лишения свободы.