24 апреля, 13:43

В Магадане женщину лишили гражданства РФ за антироссийские высказывания

В Магадане женщину лишили российского гражданства из-за того, что она неоднократно публиковала антироссийские высказывания в интернете. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

По информации источника, гражданства была лишена 44-летняя уроженка Сумской области, которая получила российский паспорт в упрощенном порядке в 2019 году. В Магадане она проживает уже более 5 лет. Теперь женщине придется вернуться на Украину, когда процедура изъятия документа будет завершена.

Ранее жителя Жителя Кузбасса лишили российского гражданства из-за угроз безопасности страны. Мужчина распространял в зарубежных СМИ и соцсетях материалы, которые дискредитировали российскую власть. Более того, он высказал намерение помочь другому государству.

Также 10 уроженцев Центральной Азии были лишены российского гражданства и выдворены из страны за действия, угрожающие безопасности России. При этом 8 из них были депортированы, а 2 находились в местах лишения свободы.

Что будет с ценами на услуги такси в 2026 году?

Поездки могут подорожать почти на треть к концу 2026 года

На подорожание услуг влияет новое законодательство и дефицит водителей

Читать
закрыть

Почему в мире существенно падает рождаемость?

Главный фактор – неполное замещение поколений

Демографический кризис проявляется и в уменьшении количества зарегистрированных браков

Читать
закрыть

Как РФ отреагирует на возможное размещение ядерного оружия в Финляндии?

Песков отметил: это решение может осложнить отношения между странами

Эксперты уверены: военные РФ будут вынуждены уделить этому пристальное внимание

Читать
закрыть

Как провести выходные 25 и 26 апреля в Москве?

Любители бега встретятся 25 и 26 апреля в рамках Московского полумарафона

Если хочется побывать на природе, можно отправиться в столичные парки

Читать
закрыть

Как подготовиться к длительному забегу?

Разминка длительностью 15–20 минут крайне важна перед долгими соревнованиями

В качестве обуви обязательно должны быть беговые кроссовки

Читать
закрыть

Какие домашние устройства помогут аллергикам в сезон цветения?

Одним из самых эффективных домашних решений остаются очистители воздуха

Важна уборка помещения пылесосом

Читать
закрыть

Почему российские мужчины уходят в декрет?

Это связано с тем, что у мамы более развивающаяся карьера или высокая зарплата

В обществе нормально реагируют на то, что отец идет в декрет

Читать
закрыть

Как сделать ссоры полезными для отношений?

Через проявление гнева люди могут выстроить глубокую эмоциональную связь

Помогают ситуации, где партнеры обсуждают проблему, говоря без попыток унижения

Читать
закрыть

