Следователи ходатайствуют о заочном аресте комика Семена Слепакова

Фото: ТАСС/Артем Геодакян (Семен Слепаков признан в России иноагентом)

Следователи столичного Следственного комитета ходатайствуют о заочном аресте комика Семена Слепакова (признан в РФ иноагентом), сообщили в пресс-службе ведомства.

В отношении Слепакова расследуется уголовное дело по статье "Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах". Он дважды в течение года был привлечен к административной ответственности за нарушение установленного порядка осуществления деятельности иноагента.

Кроме того, находясь за пределами России, Слепаков распространил в соцсетях материалы, не указывая, что они созданы иностранным агентом.

"Противоправная деятельность фигуранта была выявлена в ходе совместной работы следователей столичного Следственного комитета и оперативных служб. Фигуранту заочно предъявлено обвинение, он объявлен в розыск", – подчеркнули в СК.

В связи с этим ведомство будет ходатайствовать перед Басманным районным судом об избрании в отношении комика меры пресечения в виде заключения под стражу.

Слепаков был признан иноагентом в 2023 году. По информации Минюста РФ, он получал поддержку от иностранных источников, выступал против проведения СВО и демонстрировал негативное отношение к военной и государственной службе.

Спустя месяц комик оспорил данное решение. Однако суд в Москве отказался удовлетворять его иск. После этого юморист обратился в Верховный суд, но инстанция также отказалась исключать его из списка иноагентов.

В 2025 году Слепаков пытался через суд добиться уменьшения размера штрафа, назначенного за публикацию постов в мессенджере Telegram без маркировки иноагента. Суд же признал привлечение комика к административной ответственности законным.

В результате юморист был оштрафован на 60 тысяч рублей за неуплату штрафа в размере 30 тысяч рублей за отсутствие пометки иноагента в соцсетях.

