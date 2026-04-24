Акция "Диктант Победы" стартовала на центральной площадке в Москве

Международная патриотическая акция "Диктант Победы" стартовала на центральной площадке в Музее Победы на Поклонной горе в Москве.

Перед началом акции в музее состоялся торжественный концерт, кроме того, были организованы телемосты с региональными площадками. К участникам также обратился зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Во время диктанта за 45 минут необходимо ответить на вопросы, которые связаны с ключевыми событиями Великой Отечественной войны, а также с юбилейными датами, например 130-летием маршала Советского Союза Георгия Жукова. Отдельный блок выделен для вопросов об СВО.

Помимо этого, на центральной площадке можно принять участие в акции "Свеча памяти" и "Письмо Герою". Одновременно с этим в Музее Победы состоится финал турнира по игре "Мир танков" и награждение победителей кибертурнира. Он проходит в рамках "Диктанта Победы" впервые.

В 2026 году акция проходит более чем на 37 тысячах площадок, при этом 250 из них находятся за рубежом. Впервые "Диктант Победы" пишут в Южном Судане и Гане, а для зарубежных участников бланки перевели на 10 языков.

Ранее в России открылась регистрация на "Бессмертный полк онлайн". Цифровое шествие героев Великой Отечественной войны пройдет в День Победы. Чтобы обеспечить достоверность сведений, модерация поступающих анкет ведется в несколько этапов. К процессу привлекаются профессиональные историки.

