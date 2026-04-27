27 апреля, 17:46Транспорт
Автобусы КМ запустят на время закрытия участка Арбатско-Покровской линии метро
На время закрытия участка Арбатско-Покровской линии метро между станциями "Строгино" и "Пятницкое шоссе" запустят компенсационные маршруты КМ1 и КМ2, сообщила пресс-служба Дептранса.
Автобусы будут курсировать ежедневно с 05:00 до 02:00 с интервалом от одной минуты.
Маршрут КМ1 пройдет через станции "Пятницкое шоссе", "Митино", "Волоколамская" и "Тушинская". Автобусы КМ2 свяжут "Пятницкое шоссе", "Митино", "Волоколамскую", "Мякинино" и "Строгино".
В общей сложности для перевозки пассажиров задействуют около 130 автобусов особо большого класса. Кроме того, на период ограничений усилят работу Таганско-Краснопресненской линии метро и наземных маршрутов е30к, е30, 614 и 210.
Участок Арбатско-Покровской линии будет закрыт с 30 апреля по 8 мая включительно. Ограничения связаны со строительством тоннеля будущей Рублево-Архангельской линии метро.
Ранее сообщалось, что трамваи не будут ходить от Покровского-Стрешнева до Восточного моста из-за ремонта путепровода через железнодорожные пути МЦД-2. Ограничения будут действовать до середины мая.
На время работ пассажирам рекомендовали пользоваться автобусами 06 от метро "Сокол" до Восточного моста и т70 от Белорусского вокзала через станции "Сокол" и "Сходненская".