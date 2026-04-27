27 апреля, 19:25

Диетолог Залетова: бананы и растительное молоко помогут облегчить изжогу

Фото: 123RF.com/merazul

Растительное молоко, бананы и овсянка помогут облегчить симптомы изжоги. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт, кардиолог, диетолог, липидолог и специалист по нутритивной поддержке Татьяна Залетова.

Употребление растительного молока, например миндального, овсяного или соевого, является одним из самых надежных и быстрых способов унять неприятные ощущения при возникновении изжоги. При этом в продукте не должно быть добавленного сахара, рассказала эксперт.

"За счет нейтрального или слегка щелочного pH оно "смывает" кислоту со стенок пищевода, а благодаря низкому содержанию жира не стимулирует мощный выброс гастрина – гормона, способного спровоцировать изжогу", – отметила эксперт.

Это выгодно отличает такой продукт от животного молока, которое многие ошибочно считают спасением. При этом в первые минуты кальций и белок, находящиеся в составе последнего, связывают кислоту, и наступает облегчение, но ионы кальция и жиры очень быстро стимулируют продукцию новой соляной кислоты. В итоге жжение возвращается, часто становясь еще сильнее, предупредила врач.

Также от изжоги может спасти банан, особенно спелый, но не перезревший до коричневых пятен. Его механизм действия связан с естественными обволакивающими и буферными свойствами: крахмалы и пектины создают на слизистой пищевода тонкую защитную пленку. При этом pH продукта близок к нейтральному, что помогает успокоить раздраженную стенку без излишней стимуляции желудочной секреции.
Татьяна Залетова
врач-терапевт, кардиолог, диетолог, липидолог и специалист по нутритивной поддержке

Кроме того, овсянка тоже способна помочь, но только в виде хорошо разваренной слизистой каши на воде, без масла и сахара, добавила эксперт.

"Овсяная слизь – это природное обволакивающее средство, которое механически покрывает поверхность пищевода и защищает его от повторных забросов кислоты. Более того, цельнозерновой овес является источником ферментируемой клетчатки, которая не задерживается долго в желудке, а значит, не повышает внутрибрюшное давление и не провоцирует рефлюкс", – пояснила Залетова.

Также эксперт посоветовала обратить внимание на семена льна: при заваривании в горячей воде они выделяют густую слизь, которая создает на поверхности содержимого желудка механический "плот", предотвращающий заброс в пищевод.

В целом же при склонности к изжоге важно не только то, что мы едим, но и то, как мы это делаем. Нужно питаться дробно, малыми порциями, тщательно все пережевывать, не принимать горизонтальное положение сразу после еды. Это зачастую дает более выраженный эффект избавления от неприятных ощущений, чем любой отдельно взятый продукт.
Важно понимать, что, если изжога возникает чаще двух раз в неделю, необходимо исключать гастроэзофагеальную рефлюксную болезнь, а не просто избавляться от дискомфорта, заключила Залетова.

Ранее врач-диетолог, нутрициолог Ирина Писарева рассказала, что самыми опасными продуктами для худеющих часто становятся те, что кажутся низкокалорийными, но на самом деле такими не являются. Главным образом, это различные смузи и соки, в том числе свежевыжатые. В них содержится фруктоза без клетчатки, которая быстро всасывается, вызывает резкий скачок сахара в крови и практически не дает насыщения.

