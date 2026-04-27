Диетолог Залетова: бананы и растительное молоко помогут облегчить изжогу

27 апреля, 19:25Общество
Фото: 123RF.com/merazul
Растительное молоко, бананы и овсянка помогут облегчить симптомы изжоги. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт, кардиолог, диетолог, липидолог и специалист по нутритивной поддержке Татьяна Залетова.
Употребление растительного молока, например миндального, овсяного или соевого, является одним из самых надежных и быстрых способов унять неприятные ощущения при возникновении изжоги. При этом в продукте не должно быть добавленного сахара, рассказала эксперт.
"За счет нейтрального или слегка щелочного pH оно "смывает" кислоту со стенок пищевода, а благодаря низкому содержанию жира не стимулирует мощный выброс гастрина – гормона, способного спровоцировать изжогу", – отметила эксперт.
Это выгодно отличает такой продукт от животного молока, которое многие ошибочно считают спасением. При этом в первые минуты кальций и белок, находящиеся в составе последнего, связывают кислоту, и наступает облегчение, но ионы кальция и жиры очень быстро стимулируют продукцию новой соляной кислоты. В итоге жжение возвращается, часто становясь еще сильнее, предупредила врач.
Кроме того, овсянка тоже способна помочь, но только в виде хорошо разваренной слизистой каши на воде, без масла и сахара, добавила эксперт.
"Овсяная слизь – это природное обволакивающее средство, которое механически покрывает поверхность пищевода и защищает его от повторных забросов кислоты. Более того, цельнозерновой овес является источником ферментируемой клетчатки, которая не задерживается долго в желудке, а значит, не повышает внутрибрюшное давление и не провоцирует рефлюкс", – пояснила Залетова.
Также эксперт посоветовала обратить внимание на семена льна: при заваривании в горячей воде они выделяют густую слизь, которая создает на поверхности содержимого желудка механический "плот", предотвращающий заброс в пищевод.
Важно понимать, что, если изжога возникает чаще двух раз в неделю, необходимо исключать гастроэзофагеальную рефлюксную болезнь, а не просто избавляться от дискомфорта, заключила Залетова.
