Экономист Колганов назвал последствия сокращения кадрового резерва в РФ

Рынок труда в России потерял почти половину кадрового резерва за последние пять лет, сообщили аналитики. Как эта ситуация отразится на экономике страны и шансах найти работу, разбиралась Москва 24.
Меньше безработных?
Кадровый резерв с 2021 по 2025 год уменьшился почти вдвое – с 7 млн до 4,4 млн человек. Только за 2025-й год численность сократилась еще на 415 тысяч, сообщает газета "Известия" со ссылкой на расчеты консалтинговой компании, основанные на данных Росстата и Роструда.
В категорию кадрового резерва входят неработающие граждане, потенциально готовые приступить к труду – в частности, студенты и женщины в декрете. Подразделяют их на три группы: официальные безработные, желающие возобновить деятельность моментально (1,7 млн), "потенциальная рабочая сила" (те, кто ищет, но не может приступить сразу, – 551 тыс.) и граждане, желающие работать, но не предпринимающие активных действий (2,2 млн).
По подсчетам экспертов, доля резерва относительно всех занятых упала с 10% в 2021-м до 6% в 2025-м. В то же время общая численность работающих выросла с 72 до 75 млн человек.
По словам главы консалтинговой компании Елены Трубниковой, на рынке есть устойчивый тренд на исчерпание доступных трудовых ресурсов. Главные причины – демография (последствия спада рождаемости 1990–2000-х годов) и высокий спрос со стороны экономики. Несмотря на то что старшее поколение и студенты стали активнее выходить на работу, это не создает нового резерва, подчеркнула эксперт.
Также аналитики подсчитали, что в среднем по стране на одну вакансию претендуют 2,6 человека из кадрового резерва, но разброс по регионам колоссальный. Абсолютные лидеры – Ингушетия (282 человека на место), Дагестан (111) и Северная Осетия (43), в то время как в Амурской области показатель равен 2,3, а в Тульской – около 2. При этом, по данным "Сибирского делового союза", в 2024–2025 годах оплата труда в дефицитных профессиях выросла на 13–20% при инфляции 8–10%. Средняя зарплата же по итогам 2025-го приблизилась к 100 тыс. рублей, следует из данных Банка России. А доля компаний, сообщающих о нехватке кадров, в марте 2026 года снизилась до 51% – минимального показателя за два года, сообщили СМИ.
Согласно прогнозу Росстата, в 2026 году занятость на фоне демографических причин может сократиться еще на 1,4 млн человек. Вплоть до 2030-го экономике ежегодно потребуется замещать около 2 млн выбывающих работников.
Ранее замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин предупредил о "реальной демографической катастрофе" в мире из-за сокращения трудоспособного населения и роста числа пожилых. По его словам, к 2033 году баланс достигнет минимума, нагрузка на работающих начнет расти, а к 2046 году численность населения Земли пойдет на спад. Текущая ситуация носит "тектонический" характер, подчеркнул он.
Восполнить дефициты
Сокращение кадрового резерва лежит в общем русле роста занятости в стране и уменьшения безработицы, пояснил в разговоре с Москвой 24 заведующий лабораторией сравнительного исследования социально-экономических систем экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Он уточнил, что по многим профессиям существует дефицит, и это естественным образом приводит к постепенному росту спроса на эти специальности и увеличению оплаты труда в них.
"Технический уровень производства и уровень применяемых технологий в РФ значительно ниже, чем, например, в ЕС. В стране также значительно ниже капиталовооруженность труда – обеспеченность работников машинами, механизмами, оборудованием, приборами", – рассказал Колганов.
Все это в совокупности приводит к тому, что рост экономики происходит экстенсивным образом – только за счет увеличения применяемой рабочей силы. Ее же не хватает, чтобы обеспечить существенный подъем, объяснил эксперт.
Также эксперт согласился, но на рынке действует фактор демографической ямы.
"Показатели рождаемости носят волнообразный характер, и время от времени происходит сокращение численности представителей того или иного поколения, вступающих в трудовую жизнь. С этим фактором надо считаться, тем более что поднять уровень рождаемости пока не удается. Это будет действовать постоянно на протяжении длительного периода", – заключил Колганов.
Кадровый эксперт Илья Варакин уточнил в беседе с Москвой 24, что, помимо активного рынка труда, существует еще и скрытый – кандидаты, которые сейчас где-то работают, но при этом готовы в любой момент уйти на новое место. Вакансий меньше, чем желающих, и многие держатся за текущие места, объяснил он.
"Однако условия труда становятся все менее подходящими – либо из-за инфляции, либо из-за внутренних трудностей в компаниях. Поэтому многие продолжают работать, но постоянно просматривают сайты с вакансиями и откликаются. Все чаще кандидаты, которых мы обзваниваем, являются действующими сотрудниками, которые фоном рассматривают предложения. Поэтому к "рынку кандидатов" получится перейти не скоро", – рассказал специалист.
По его мнению, сначала должно произойти снижение ключевой ставки, затем – активизация компаний на рынке и только после этого – открытие большого количества новых вакансий.
В ситуации, когда идет уменьшение количества рабочих мест, рынок не замечает снижение кадрового резерва, добавил он.
"Большой "голод" можно будет увидеть, когда начнется рыночный подъем и увеличение объемов производства. Поэтому цифры статистики сейчас, наверное, интересуют только тех, кто ее считает. В данный момент идут сокращения, людей и так много, все думают, как уравнять текучку", – пояснил эксперт.
При этом, увольняя более дорогих сотрудников, можно спокойно найти более дешевых на те же самые позиции. Из-за отсутствия новичков и тех, кто в декрете, особого "голода" не чувствуется, пояснил Варакин.
Однако даже в такое время, если сотрудник умеет анализировать рынок хотя бы простейшим способом и понимает, в чем его продукт, можно найти работу с любой формой занятости, резюмировал специалист.