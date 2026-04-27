Экономист Колганов назвал последствия сокращения кадрового резерва в РФ

Рынок труда в России потерял почти половину кадрового резерва за последние пять лет, сообщили аналитики. Как эта ситуация отразится на экономике страны и шансах найти работу, разбиралась Москва 24.

Меньше безработных?

Кадровый резерв с 2021 по 2025 год уменьшился почти вдвое – с 7 млн до 4,4 млн человек. Только за 2025-й год численность сократилась еще на 415 тысяч, сообщает газета "Известия" со ссылкой на расчеты консалтинговой компании, основанные на данных Росстата и Роструда.

В категорию кадрового резерва входят неработающие граждане, потенциально готовые приступить к труду – в частности, студенты и женщины в декрете. Подразделяют их на три группы: официальные безработные, желающие возобновить деятельность моментально (1,7 млн), "потенциальная рабочая сила" (те, кто ищет, но не может приступить сразу, – 551 тыс.) и граждане, желающие работать, но не предпринимающие активных действий (2,2 млн).

По подсчетам экспертов, доля резерва относительно всех занятых упала с 10% в 2021-м до 6% в 2025-м. В то же время общая численность работающих выросла с 72 до 75 млн человек.

По словам главы консалтинговой компании Елены Трубниковой, на рынке есть устойчивый тренд на исчерпание доступных трудовых ресурсов. Главные причины – демография (последствия спада рождаемости 1990–2000-х годов) и высокий спрос со стороны экономики. Несмотря на то что старшее поколение и студенты стали активнее выходить на работу, это не создает нового резерва, подчеркнула эксперт.

Также аналитики подсчитали, что в среднем по стране на одну вакансию претендуют 2,6 человека из кадрового резерва, но разброс по регионам колоссальный. Абсолютные лидеры – Ингушетия (282 человека на место), Дагестан (111) и Северная Осетия (43), в то время как в Амурской области показатель равен 2,3, а в Тульской – около 2. При этом, по данным "Сибирского делового союза", в 2024–2025 годах оплата труда в дефицитных профессиях выросла на 13–20% при инфляции 8–10%. Средняя зарплата же по итогам 2025-го приблизилась к 100 тыс. рублей, следует из данных Банка России. А доля компаний, сообщающих о нехватке кадров, в марте 2026 года снизилась до 51% – минимального показателя за два года, сообщили СМИ.

Согласно прогнозу Росстата, в 2026 году занятость на фоне демографических причин может сократиться еще на 1,4 млн человек. Вплоть до 2030-го экономике ежегодно потребуется замещать около 2 млн выбывающих работников.

Ранее замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин предупредил о "реальной демографической катастрофе" в мире из-за сокращения трудоспособного населения и роста числа пожилых. По его словам, к 2033 году баланс достигнет минимума, нагрузка на работающих начнет расти, а к 2046 году численность населения Земли пойдет на спад. Текущая ситуация носит "тектонический" характер, подчеркнул он.

Восполнить дефициты

Сокращение кадрового резерва лежит в общем русле роста занятости в стране и уменьшения безработицы, пояснил в разговоре с Москвой 24 заведующий лабораторией сравнительного исследования социально-экономических систем экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Он уточнил, что по многим профессиям существует дефицит, и это естественным образом приводит к постепенному росту спроса на эти специальности и увеличению оплаты труда в них.

"Технический уровень производства и уровень применяемых технологий в РФ значительно ниже, чем, например, в ЕС. В стране также значительно ниже капиталовооруженность труда – обеспеченность работников машинами, механизмами, оборудованием, приборами", – рассказал Колганов.

Все это в совокупности приводит к тому, что рост экономики происходит экстенсивным образом – только за счет увеличения применяемой рабочей силы. Ее же не хватает, чтобы обеспечить существенный подъем, объяснил эксперт.





Андрей Колганов заведующий лабораторией сравнительного исследования социально-экономических систем экономического факультета МГУ Дефицит пытаются восполнить миграцией, но она дает в основном неквалифицированную рабочую силу. Это приводит к экономическим перекосам: сдвигу спроса в сторону малоквалифицированной, низкооплачиваемой рабочей силы, что давит на рынок труда и сдерживает рост оплаты. К тому же ставка на сравнительно низкоквалифицированный труд замедляет технологическое обновление производства.

Также эксперт согласился, но на рынке действует фактор демографической ямы.

"Показатели рождаемости носят волнообразный характер, и время от времени происходит сокращение численности представителей того или иного поколения, вступающих в трудовую жизнь. С этим фактором надо считаться, тем более что поднять уровень рождаемости пока не удается. Это будет действовать постоянно на протяжении длительного периода", – заключил Колганов.

Кадровый эксперт Илья Варакин уточнил в беседе с Москвой 24, что, помимо активного рынка труда, существует еще и скрытый – кандидаты, которые сейчас где-то работают, но при этом готовы в любой момент уйти на новое место. Вакансий меньше, чем желающих, и многие держатся за текущие места, объяснил он.

"Однако условия труда становятся все менее подходящими – либо из-за инфляции, либо из-за внутренних трудностей в компаниях. Поэтому многие продолжают работать, но постоянно просматривают сайты с вакансиями и откликаются. Все чаще кандидаты, которых мы обзваниваем, являются действующими сотрудниками, которые фоном рассматривают предложения. Поэтому к "рынку кандидатов" получится перейти не скоро", – рассказал специалист.

По его мнению, сначала должно произойти снижение ключевой ставки, затем – активизация компаний на рынке и только после этого – открытие большого количества новых вакансий.





Илья Варакин кадровый эксперт Из-за того, что есть отложенный спрос на смену места работы, насыщение произойдет не сразу, а в течение трех-четырех месяцев. Если даже ставка снизится сегодня, переход к "рынку кандидатов" можно планировать не ранее чем через 8–9 месяцев.

В ситуации, когда идет уменьшение количества рабочих мест, рынок не замечает снижение кадрового резерва, добавил он.

"Большой "голод" можно будет увидеть, когда начнется рыночный подъем и увеличение объемов производства. Поэтому цифры статистики сейчас, наверное, интересуют только тех, кто ее считает. В данный момент идут сокращения, людей и так много, все думают, как уравнять текучку", – пояснил эксперт.

При этом, увольняя более дорогих сотрудников, можно спокойно найти более дешевых на те же самые позиции. Из-за отсутствия новичков и тех, кто в декрете, особого "голода" не чувствуется, пояснил Варакин.

Однако даже в такое время, если сотрудник умеет анализировать рынок хотя бы простейшим способом и понимает, в чем его продукт, можно найти работу с любой формой занятости, резюмировал специалист.

