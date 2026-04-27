Мужчину с арсеналом оружия задержали в Москве после оставленного в метро патрона

Фото: 77.мвд.рф

Столичные правоохранители задержали мужчину с незаконным арсеналом оружия после оставленного в метро патрона. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.

По информации ведомства, в вагоне поезда был обнаружен патрон калибра 5,45 миллиметра. Сотрудники УВД на Московском метрополитене смогли установить его владельца – им оказался 29-летний уроженец Орловской области.

В итоге он был оштрафован по статье 20.10 КоАП РФ. После этого правоохранители смогли выйти на его знакомого, 25-летнего жителя Подмосковья, в квартире которого обнаружены и изъяты 2 патрона, кастет, нож, ружье и еще 25 патронов для него.

Согласно экспертизе, кастет и нож являются холодным оружием, а ружье и патроны пригодны для стрельбы. В связи с этим возбуждено уголовное дело по статье о незаконных приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке, пересылке или ношении оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов.

В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Суд заключил фигуранта под стражу на 9 суток.

Ранее в Тульской области полицейские обнаружили крупный склад боеприпасов в квартире у пенсионерки. Среди них оказались более 580 патронов разных калибров, охотничий порох, магазин и капсюли, а также предмет, похожий на затвор огнестрельного оружия. Все найденное было изъято и отправлено на экспертизу.

