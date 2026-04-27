Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
27 апреля, 17:40

Происшествия

Мужчину с арсеналом оружия задержали в Москве после оставленного в метро патрона

Фото: 77.мвд.рф

Столичные правоохранители задержали мужчину с незаконным арсеналом оружия после оставленного в метро патрона. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.

По информации ведомства, в вагоне поезда был обнаружен патрон калибра 5,45 миллиметра. Сотрудники УВД на Московском метрополитене смогли установить его владельца – им оказался 29-летний уроженец Орловской области.

В итоге он был оштрафован по статье 20.10 КоАП РФ. После этого правоохранители смогли выйти на его знакомого, 25-летнего жителя Подмосковья, в квартире которого обнаружены и изъяты 2 патрона, кастет, нож, ружье и еще 25 патронов для него.

Согласно экспертизе, кастет и нож являются холодным оружием, а ружье и патроны пригодны для стрельбы. В связи с этим возбуждено уголовное дело по статье о незаконных приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке, пересылке или ношении оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов.

В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Суд заключил фигуранта под стражу на 9 суток.

Ранее в Тульской области полицейские обнаружили крупный склад боеприпасов в квартире у пенсионерки. Среди них оказались более 580 патронов разных калибров, охотничий порох, магазин и капсюли, а также предмет, похожий на затвор огнестрельного оружия. Все найденное было изъято и отправлено на экспертизу.

Читайте также


происшествиягород

Главное

Почему в РФ хотят пересмотреть необходимость домашних заданий в школах?

При подготовке домашних заданий ученики стали чаще использовать ИИ

Нейросети делают традиционную систему домашних работ неэффективной

Читать
закрыть

Как избежать трудового рабства за рубежом?

Стоит обратиться в посольство или консульство РФ в стране, где человек планирует работать

Оказавшись в ситуации давления, нужно обратиться к правоохранителям

Читать
закрыть

Как обезопасить огород от испанских слизней?

Можно убирать моллюсков руками, но соблюдая правила гигиены

Помогут ловушки, например с пивом

Читать
закрыть

Как Москва справляется с апрельским снегопадом?

В Москве возможны локальные корректировки в расписании трамваев

Операторы аренды электросамокатов и велосипедов приостановили поездки

Читать
закрыть

Что будет с ценами на услуги такси в 2026 году?

Поездки могут подорожать почти на треть к концу 2026 года

На подорожание услуг влияет новое законодательство и дефицит водителей

Читать
закрыть

Почему в мире существенно падает рождаемость?

Главный фактор – неполное замещение поколений

Демографический кризис проявляется и в уменьшении количества зарегистрированных браков

Читать
закрыть

Как РФ отреагирует на возможное размещение ядерного оружия в Финляндии?

Песков отметил: это решение может осложнить отношения между странами

Эксперты уверены: военные РФ будут вынуждены уделить этому пристальное внимание

Читать
закрыть

Как провести выходные 25 и 26 апреля в Москве?

Любители бега встретятся 25 и 26 апреля в рамках Московского полумарафона

Если хочется побывать на природе, можно отправиться в столичные парки

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика