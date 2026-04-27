27 апреля, 17:03

Происшествия

В Москве мужчина задержан за хулиганство с пневматикой на станции метро "Яхромская"

Фото: МАХ/"Ирина Волк"

Полицейские задержали мужчину за инцидент с пневматическим пистолетом на станции "Яхромская" столичного метро. Об этом на своей странице в MAX написала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Конфликт между двумя гражданами произошел в вестибюле станции. Мужчина в состоянии опьянения стал угрожать своему оппоненту пневматическим пистолетом, а затем несколько раз ударил его и скрылся.

Подозреваемого удалось оперативно установить и задержать. Им оказался 23-летний ранее судимый житель Москвы. Правоохранители изъяли пистолет и возбудили уголовное дело по статье 213 УК РФ ("Хулиганство"). Фигурант заключен под стражу.

Ранее москвич напал на пассажира метро и несколько раз ударил его стеклянной бутылкой. Конфликт между мужчинами произошел в вагоне поезда на перегоне между станциями "Курская" и "Бауманская" Арбатско-Покровской линии. Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство", фигурант находится под подпиской о невыезде.

