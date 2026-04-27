27 апреля, 16:37

Agence France‑Presse: 42 человека погибли в конфликте за колодец с водой в Чаде

Фото: AP Photo/Ben Curtis

Столкновение общин из-за колодца, повлекшее смерть 42 человек, произошло на востоке Чада в регионе Вади‑Фира. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на агентство Agence France‑Presse.

Конфликт произошел между двумя семьями. Представитель региональных властей Брахим Исса Гальмайе подтвердил серьезность этих событий.

На данный момент в регионе сохраняется нестабильная обстановка. Межобщинные конфликты из-за ограниченных ресурсов, таких как земля, скот и вода, являются частым явлением. По данным International Crisis Group, с 2021 по 2024 год в этих столкновениях погибло свыше тысячи человек, а число раненых удвоилось.

Ранее сообщалось, что экстремисты в Нигерии совершили нападение на прихожан Русской православной церкви (РПЦ) в христианском поселении Туран. В результате атаки погибли по меньшей мере 10 местных жителей. Тела убитых были обнаружены на месте происшествия.

