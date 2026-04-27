27 апреля, 15:34

TikTok, Pinterest и Twitch оштрафовали суммарно на 14 млн рублей

Таганский районный суд Москвы оштрафовал TikTok Pte. Ltd., Pinterest Inc. и Twitch Interactive Inc. по статье о неисполнении обязанностей владельцем социальной сети. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Компании были признаны виновными по части 3 статьи 13.50 КоАП РФ. Согласно постановлению, первой организации предписали выплатить 7 миллионов рублей, а двум другим – по 3,5 миллиона.

Ранее эта же инстанция назначила штрафные санкции в отношении американской компании Google LLC за отказ удалять запрещенный контент. Сумма составила 3,8 миллиона рублей.

До этого под аналогичное наказание подпал и мессенджер Telegram. Его обязали выплатить 10,5 миллиона рублей за отказ удалить информацию, связанную с экстремистской деятельностью и пропагандой ЛГБТ (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ).

