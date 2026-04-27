Юрист Воропаев: упавшее на авто дерево нужно сфотографировать для возмещения ущерба

Подробная фото- и видеосъемка происшествия и дендрологическая экспертиза помогут автовладельцу получить компенсацию при падении дерева на машину. Об этом Москве 24 рассказал автоюрист Лев Воропаев.

Шквалистый ветер с порывами до 23 метров в секунду и мокрый снег, начавшиеся в Москве 27 апреля, сохранятся в городе до конца суток. При этом из-за непогоды уже упало более 110 деревьев, сообщил столичный департамент городского хозяйства. В связи с этим граждан попросили воздержаться от пребывания на улице, быть внимательными, не укрываться под деревьями и не парковать около них автомобили.

По словам Воропаева, если дерево или ветка упадут и повредят машину, нужно сразу вызвать участкового уполномоченного. Он должен составить протокол осмотра и зафиксировать на фото место происшествия.





Лев Воропаев автоюрист Однако и самому владельцу авто важно не терять время и максимально подробно заснять произошедшее. Имея такие данные, можно будет заказать дендрологическую экспертизу, которая поможет доказать, что растение было больным, гнилым, сухим, из-за чего и произошло падение.

После этого следует провести независимую оценку ущерба и обратиться с досудебной претензией в муниципалитет города или в управляющую компанию, если растение находилось на территории многоквартирного дома. Данные организации могут отказать в возмещении ущерба, ссылаться на условия чрезвычайной ситуации, когда скорость ветра была более 25 метров в секунду. Однако тут в пользу автовладельца способны сыграть результаты дендрологической экспертизы, отметил эксперт.

"В моей практике был случай, когда организация отказывалась возмещать ущерб за поврежденную деревом машину, ссылаясь на штормовой ветер. Мы предоставили экспертное мнение дендролога, которое доказывало, что растение было подвержено гнилостному повреждению, из-за чего и упало. В итоге потерпевшему выплатили компенсацию", – пояснил Воропаев.

Что касается страховки ОСАГО, то она не покрывает ущерб в результате падения дерева. КАСКО же гарантирует компенсацию, только если это прямо предусмотрено условиями договора, предупредил юрист.

