Юрист Павлова: за сбитого голубя водителю может грозить штраф в размере 600 руб

22 апреля, 08:28

Юрист предупредила о штрафе для водителей за сбитого голубя

За сбитого на дороге голубя водителям может грозить штраф в размере 600 рублей. Об этом в беседе с РИА Новости предупредила член Союза юристов-блогеров на базе МГЮА имени О. Е. Кутафина при Ассоциации юристов России Юлия Павлова.

Она пояснила, что эти птицы являются охотничьими ресурсами и за уничтожение особи придется заплатить 600 рублей. Это же касается и целой стаи. Если автомобилист совершит наезд на несколько голубей, каждый будет учитываться как объект причинения вреда. В этом случае сумма взыскания возрастет.

Юрист добавила, что такая ситуация относится к ДТП, поэтому покидать место происшествия запрещено. Если водитель уедет, его могут арестовать или лишить прав.

Ранее юрист Александр Хаминский предупредил, что водителю, который облил грязью пешехода, может грозить арест на 15 суток. При этом к ответственности он будет привлечен только в том случае, если потерпевший докажет, что это было сделано умышленно. Однако доказать умысел сложно, помогут фото и видео.

