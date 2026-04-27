В Совбезе обвинили Польшу и страны Прибалтики в пропуске ударных дронов Украины

Польша и страны Прибалтики позволяют украинским беспилотникам пользоваться своим воздушным пространством, заявил замсекретаря Совбеза РФ Алексей Шевцов на международной конференции в МГИМО. Его слова приводит Life.ru.

Политик уточнил, что благодаря свободному пролету дроны наносят удары по международной логистической инфраструктуре, через которую поставляются энергоносители, в том числе в западные страны.

Ранее СМИ писали, что Эстония якобы разрешила использовать свое воздушное пространство для пролета украинских летательных аппаратов, однако позже в МВД страны опровергли эти сообщения.

На фоне этого пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков выступил с предупреждением о возможных мерах при установлении факта того, что государства Прибалтики действительно предоставляют свой коридор для враждебной террористической деятельности.

В ответ эстонский МИД призвал Киев исключить попадание украинских дронов в воздушное пространство государств.