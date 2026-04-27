27 апреля, 15:01

Политика

В Совбезе обвинили Польшу и страны Прибалтики в пропуске ударных дронов Украины

Фото: depositphotos/Afotoeu​

Польша и страны Прибалтики позволяют украинским беспилотникам пользоваться своим воздушным пространством, заявил замсекретаря Совбеза РФ Алексей Шевцов на международной конференции в МГИМО. Его слова приводит Life.ru.

Политик уточнил, что благодаря свободному пролету дроны наносят удары по международной логистической инфраструктуре, через которую поставляются энергоносители, в том числе в западные страны.

Ранее СМИ писали, что Эстония якобы разрешила использовать свое воздушное пространство для пролета украинских летательных аппаратов, однако позже в МВД страны опровергли эти сообщения.

На фоне этого пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков выступил с предупреждением о возможных мерах при установлении факта того, что государства Прибалтики действительно предоставляют свой коридор для враждебной террористической деятельности.

В ответ эстонский МИД призвал Киев исключить попадание украинских дронов в воздушное пространство государств.

Читайте также


политика

Главное

Почему в РФ хотят пересмотреть необходимость домашних заданий в школах?

При подготовке домашних заданий ученики стали чаще использовать ИИ

Нейросети делают традиционную систему домашних работ неэффективной

Читать
закрыть

Как избежать трудового рабства за рубежом?

Стоит обратиться в посольство или консульство РФ в стране, где человек планирует работать

Оказавшись в ситуации давления, нужно обратиться к правоохранителям

Читать
закрыть

Как обезопасить огород от испанских слизней?

Можно убирать моллюсков руками, но соблюдая правила гигиены

Помогут ловушки, например с пивом

Читать
закрыть

Как Москва справляется с апрельским снегопадом?

В Москве возможны локальные корректировки в расписании трамваев

Операторы аренды электросамокатов и велосипедов приостановили поездки

Читать
закрыть

Что будет с ценами на услуги такси в 2026 году?

Поездки могут подорожать почти на треть к концу 2026 года

На подорожание услуг влияет новое законодательство и дефицит водителей

Читать
закрыть

Почему в мире существенно падает рождаемость?

Главный фактор – неполное замещение поколений

Демографический кризис проявляется и в уменьшении количества зарегистрированных браков

Читать
закрыть

Как РФ отреагирует на возможное размещение ядерного оружия в Финляндии?

Песков отметил: это решение может осложнить отношения между странами

Эксперты уверены: военные РФ будут вынуждены уделить этому пристальное внимание

Читать
закрыть

Как провести выходные 25 и 26 апреля в Москве?

Любители бега встретятся 25 и 26 апреля в рамках Московского полумарафона

Если хочется побывать на природе, можно отправиться в столичные парки

Читать
закрыть

