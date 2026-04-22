Движение транспорта ограничат на ряде улиц Москвы из-за полумарафона

22 апреля, 06:13

ABC: истребители НАТО участвовали в перехвате бомбардировщиков РФ над Балтикой

Истребители стран НАТО задействовали для перехвата самолетов РФ над Балтикой – СМИ

Истребители стран НАТО поднимались в воздух для перехвата российских дальних бомбардировщиков Ту-22М3 и еще около 10 самолетов над Балтийским морем. Об этом сообщает ABC News.

Речь идет о плановом полете Ту-22М3 над нейтральными водами Балтийского моря, который прошел 20 апреля. Как отмечали в Минобороны РФ, бомбардировщиков сопровождали истребители Су-35. Продолжительность полета составила свыше 4 часов. В ряде мест самолеты сопровождались истребителями иностранных государств.

Журналисты выяснили, что в небо были подняты французские истребители Rafale, которые размещены на литовской авиабазе совместно с самолетами из Швеции, Финляндии, Польши, Дании и Румынии. Они проводили наблюдение за российским рейсом.

Ранее шведский разведывательный самолет Saab 340B ISR был замечен во время полета вдоль российской границы – от Финского залива на север.

Борт вылетел с авиабазы неподалеку от финского города Тампере и взял курс на Финский залив. Выйдя в район вблизи российской границы, он развернулся на север. Указанный самолет способен вести разведку на дальности до 400 километров.

