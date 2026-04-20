Новости

Новости

20 апреля, 10:10

Шведский разведывательный самолет замечен у границы РФ и Финляндии

Фото: Getty Images/J. David Ake

Шведский разведывательный самолет Saab 340B ISR рано утром в понедельник, 20 апреля, начал полет вдоль российской границы – от Финского залива на север, выяснило РИА Новости, проанализировав полетные данные.

Борт вылетел с авиабазы неподалеку от финского города Тампере и взял курс на Финский залив. Выйдя в район вблизи российской границы, он развернулся на север.

Указанный самолет способен вести разведку на дальности до 400 километров. На прошлой неделе он уже выполнял полет по аналогичному маршруту. С той же финской базы к российской границе регулярно летает еще один самолет шведских Военно-воздушных сил (ВВС) – Gulfstream IV.

Ранее оперативное командование Вооруженных сил Польши сообщило о приведении в повышенную готовность дежурных сил авиации и ПВО. В воздух подняли дежурную пару истребителей, а также самолет дальнего радиолокационного обнаружения. Причиной такого решения была названа активность дальней авиации РФ, наносившей удары по украинской территории.

Читайте также


Опасен ли астероид "Апофис" для Земли?

Крупный астероид "Апофис" приблизится к Земле 13 апреля 2029 года

Эксперты уверены: опасного сближения не предвидится

Читать
закрыть

Как введение "пятой четверти" отразится на российских школьниках?

Эксперты уверены: реформа вырастит "поколение невротиков"

Более того, "пятая четверть" перегрузит учителей

Читать
закрыть

Какая погода ждет москвичей до конца апреля?

В ночь с 21-го на 22-е число ожидаются заморозки

Пасмурная погода сохранится и 25 апреля, и 26-го

Читать
закрыть

Как стать донором крови в Москве?

Можно обратиться в любое отделение переливания крови при больницах

В регистратуре донор должен заполнить анкету и еще несколько документов

Читать
закрыть

Что известно о супругах, зарезавших друг друга в Мытищах?

В Подмосковье произошло двойное убийство – актера театра Владислава Бенграфа и его супруги

В квартире пары поздно ночью слышались крики

Читать
закрыть

Почему в России растет число одиноких людей

Особенно остро тенденцию ощущают жители Сибири и Дальнего Востока

В ГД это связали с разрушением института семьи

Читать
закрыть

Реальна ли аллергия на работу?

Речь о "синдроме больного здания": впервые этот термин появился в докладах ВОЗ еще в 1980-х

Однако такая реакция может возникать и из-за психологических проблем

Читать
закрыть

Где аллергикам переждать цветение березы?

Врачи советуют сменить климатическую зону во время пика пыления

Удачными вариантами станут в том числе Сочи, Геленджик, Анапа и Крым

Читать
закрыть

