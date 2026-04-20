Шведский разведывательный самолет замечен у границы РФ и Финляндии

Шведский разведывательный самолет Saab 340B ISR рано утром в понедельник, 20 апреля, начал полет вдоль российской границы – от Финского залива на север, выяснило РИА Новости, проанализировав полетные данные.

Борт вылетел с авиабазы неподалеку от финского города Тампере и взял курс на Финский залив. Выйдя в район вблизи российской границы, он развернулся на север.

Указанный самолет способен вести разведку на дальности до 400 километров. На прошлой неделе он уже выполнял полет по аналогичному маршруту. С той же финской базы к российской границе регулярно летает еще один самолет шведских Военно-воздушных сил (ВВС) – Gulfstream IV.

Ранее оперативное командование Вооруженных сил Польши сообщило о приведении в повышенную готовность дежурных сил авиации и ПВО. В воздух подняли дежурную пару истребителей, а также самолет дальнего радиолокационного обнаружения. Причиной такого решения была названа активность дальней авиации РФ, наносившей удары по украинской территории.