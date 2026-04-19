19 апреля, 10:39

WSJ: Трамп несколько часов кричал на помощников из-за сбитого в Иране истребителя

Фото: whitehouse.gov

Американский президент Дональд Трамп, узнав о сбитом в Иране истребителе-бомбардировщике, несколько часов кричал на помощников, боясь взятия пилотов в заложники. Об этом сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного чиновника из администрации Трампа.

"Европейцы не помогают, повторял он", – отметил собеседника издания.

Как подчеркнула газета, глава Белого дома вспомнил кризис 1979 года, когда посольство США в Тегеране и его персонал были захвачены иранцами в заложники, попытка их освободить провалилась.

По информации журналистов, президент США потребовал немедленно начать операцию по спасению пилотов. Ситуация осложнялась тем, что американские войска не были в Иране с 1979 года и для операции им необходимо было понять, как работать в условиях местного рельефа.

Узнав о спасении второго пилота, Трамп ушел спать после 02:00.

3 апреля СМИ сообщили, что силы Ирана уничтожили американский истребитель. Журналисты уточнили, что пилот катапультировался, однако мог попасть в плен. В свою очередь, центральный штаб военного командования "Хатам аль-Анбия" сообщал об уничтожении истребителя F-35.

Позже СМИ указали, что поисковая операция США по спасению пилота сбитого истребителя провалилась. Они добавили, что один из вертолетов, участвовавший в мероприятии, был атакован иранскими ПВО неподалеку от границы и покинул зону операции.

Затем американские телеканалы заявили о спасении одного из двух членов экипажа истребителя. После этого Трамп сообщил о спасении второго пилота.

