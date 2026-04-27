Образовательный и общественно-деловой комплексы появятся рядом с Савеловским вокзалом

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Правительство Москвы утвердило проект планировки территории бывшего грузового двора рядом с Савеловским вокзалом. Там появятся образовательный и общественно-деловой комплексы со спортивным центром, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Площадь территории составляет 37,12 гектара. Она находится между Новодмитровской улицей, путями МЦД-1 и площадью Савеловского вокзала. В настоящее время на территории расположены устаревшие объекты.

Проект планировки предполагает строительство современного городского квартала. В него войдут жилые комплексы, образовательный комплекс, рассчитанный на 1 000 мест, со школой и детским садом, многофункциональный общественно-деловой комплекс и объекты торговли.

На первых этажах домов откроются магазины, кафе, спортзалы и объекты бытового обслуживания. Нежилая наземная площадь объектов оценивается в 134,7 тысячи квадратных метров.

Кроме того, специалисты возведут и реконструируют улично-дорожную сеть, в том числе эстакаду через пути МЦД-1, участки Савеловской линии, Новодмитровской улицы и Проектируемого проезда № 5427. В рамках проекта построят и подземные парковки.

Также запланировано обустройство прогулочных зон, детских и спортивных площадок.

После реализации проекта в квартиры смогут заселиться более 5,8 тысячи человек, а свыше 2,9 тысячи горожан получат новые рабочие места.

Ранее в Москве утвердили 3 проекта планировки территорий (ППТ). В рамках реализации одного из них в Восточном Дегунине появится школа на 1 000 мест. Всего в указанном районе возведут 443,81 тысячи квадратных метров недвижимости, включая жилые комплексы, образовательное учреждение и общественно-деловой комплекс.

